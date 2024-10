ASST LECCO, INIZIATIVE DEI CONSULTORI PER IL MESE DELL’ALLATTAMENTO

LECCO – Nella settimana dal 21 al 25 ottobre, mese tradizionalmente dedicato alla promozione dell’allattamento, l’ASST di Lecco presso gli spazi allattamento (“baby pit stop”) dei Consultori di Lecco e di Merate, propone due momenti dedicati alle mamme e ai loro bambini.

Martedì 22 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 per festeggiare un anno dall’apertura dello Spazio allattamento del consultorio di Lecco in via Tubi, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Lecco e il gruppo mamme alla pari, ospiteremo la pedagogista Roberta Panzeri che proporrà un incontro sul tema “Sonno, allattamento e bisogno di vicinanza”; verrà inoltre allestita una mostra di immagini tratte dal libro “Montelatte” scritto e illustrato da Melania Longo e Alessandro Sanna, pubblicazione raccomandata dal Programma Nati per Leggere.

Giovedì 24 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 presso il consultorio di Merate saranno invece proposte letture ad alta voce tratte dalla bibliografia “Nati per Leggere” in collaborazione con la biblioteca di Olgiate Molgora e verranno inoltre donati libri a tutte le mamme partecipanti.

Lo spazio allattamento è un luogo accogliente dedicato alle mamme, un’area dove possono nutrire il proprio bambino, ricevere consigli e avere risposte ai propri dubbi. Le mamme inoltre possono conoscere le iniziative proposte nel nostro territorio con la partecipazione delle ostetriche, infermiere e assistenti sanitarie dei consultori. L’accesso è libero per tutte le mamme e i neonati a partire dai primi giorni dopo il parto.

Stefania Puggioni, responsabile Attività Consultoriali in ambito Materno Infantile di ASST Lecco, ha commentato: “Dopo la nascita di un bambino oggi più che mai le mamme hanno bisogno del sostegno della famiglia e della comunità per affrontare un momento di transizione della vita particolarmente significativo e denso di emozioni, un periodo in cui la coppia-famiglia affronta nuove sfide dettate dall’arrivo del neonato che mette in discussione gli equilibri nelle relazioni e nello stile di vita.

L’allattamento al seno, fortemente raccomandato dall’OMS per gli innumerevoli vantaggi che comporta nella salute di mamma e bambino, rappresenta uno degli aspetti più appaganti dell’essere genitori in quanto favorisce la relazione madre bambino e rafforza l’autostima della donna che nutre e si prende cura del proprio figlio, ma allo stesso tempo, se ci sono difficoltà, l’esperienza dell’allattamento al seno può diventare, faticosa, stressante e può essere vissuta con un grande senso di solitudine e frustrazione.

Per questo motivo le ostetriche e le infermiere dei Consultori ASST Lecco che assistono quotidianamente le mamme in puerperio e nel periodo dell’allattamento, hanno fortemente voluto riattivare lo Spazio Allattamento ad accesso libero, uno spazio che ha molteplici obiettivi: sostenere un buon avvio e mantenimento dell’allattamento al seno, fornire consigli sulla gestione del latte in formula laddove per scelta o per impossibilità non è possibile allattare naturalmente, offrire un momento di socializzazione, di scambio e condivisione fra le mamme dello stesso territorio che affrontano questa fase della vita, sostenere le fatiche e le difficoltà delle mamme fornendo consigli e consulenze sulla base delle più recenti evidenze scientifiche.

Lo Spazio Allattamento, quindi, vuole essere un luogo dedicato a tutte le mamme dai primi giorni dopo il parto fino allo svezzamento.

Presso il Consultorio di Lecco inoltre abbiamo la fortuna di collaborare con il gruppo di mamme alla pari del Centro per le Famiglie Dire, Fare, Giocare del Comune di Lecco, un gruppo di mamme volontarie formate secondo gli standard OMS Unicef per il supporto dell’allattamento al seno, presenti tutti i martedì insieme a ostetriche e infermiere”.

Gli spazi allattamento di ASST Lecco:

Consultorio di Lecco, via Tubi, 43 – Tutti i martedì, dalle 9.30 alle 11.30

Consultorio di Merate, Largo Mandic, 1 – Tutti i giovedì, dalle 9.30 alle 11.30

Consultorio di Calolziocorte, via Bergamo, 8 – Tutti i giovedì, dalle 9.30 alle 11.30

Consultorio di Introbio (Loc. Sceregalli) – Tutti i martedì, dalle 9.30 alle 11.30