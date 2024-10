METEO. MAGGIOR NUVOLOSITÀ E PRECIPITAZIONI SPARSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Da martedì è previsto il cedimento di un promontorio di alta pressione tra il bacino del Mediterraneo e l’Europa centro-orientale, con un flusso in quota dal quadrante occidentale che a tratti lascerà spazio a maggior nuvolosità accompagnata da lieve instabilità.

Martedì 22 ottobre nella prima parte della giornata nuvolosità bassa con foschie e locali banchi di nebbia in pianura e nella valli, in parziale sollevamento in giornata. Altrove poco nuvoloso o velato, verso sera aumento della nuvolosità da ovest. Precipitazioni deboli occasionali in giornata, verso sera deboli sparse sui settori orientali di Pianura e di fascia prealpina. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Zero termico intorno a 3500 metri. Venti in montagna dai quadranti orientali e meridionali.

Mercoledì 23 ottobre cielo sui settori alpini irregolarmente nuvoloso a tratti velato, altrove nuvolosità irregolare a tratti estesa fino a nuvoloso, con foschie nelle ore più fredde su bassa Pianura e nelle valli. Precipitazioni deboli sparse. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Zero termico intorno a 3100 metri. Venti deboli dai quadranti orientali.

Giovedì 24 ottobre cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni deboli sparse. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico intorno a 3100 metri. Venti in montagna dai quadranti meridionali.

Fonte Arpa Lombardia