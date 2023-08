LECCO – Caos per la circolazione in città a causa di due incidenti pressoché contemporanei nel pomeriggio di oggi, sabato: i Vigili del fuoco stanno intervenendo infatti per un autoveicolo ribaltato all’interno del tunnel del Monte Barro, mentre all’uscita – all’altezza di Pescate – i volontari di Valmadrera sono al lavoro per un altro incidente stradale (un tamponamento). Sul posto il personale delle forze dell’ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile: la 36 in direzione Nord è attualmente chiusa, per l’appunto nel Barro.

Nel primo caso due le persone coinvolte nel capottamento, applicato un ‘codice rosso‘ – mentre al momento non risultano feriti nell’altro sinistro stradale.

Aggiornamenti della situazione in questa stessa pagina, non appena disponibili.

RedCro