LECCO – Il 17 settembre 1990 veniva fondato dall’attuale presidente Giorgio Rusconi il Badminton & Croquet Club Lecco. Sabato 17 settembre 2022 per celebrare il 32° anniversario, Giorgio Rusconi che è anche presidente del Comitato Gemellaggi, ha organizzato il “Trofeo Città di Lecco” invitando e ospitando per tre giorni le squadre delle città Europee gemellate con la nostra città, Macon (Francia) e Overijse (Belgio). È stato questo il primo evento in presenza tra le città gemellate dopo il “black out” dovuto alla pandemia.

Sui campi da gioco della palestra dell’Istituto Manzoni si sono sfidate quattro formazioni miste e dopo quattro ore di gioco intenso e grande divertimento a conquistare la prima piazza è stata la formazione transalpina Badminton Maconnaise (nella foto di copertina), che in finale ha superato per 4-1 la squadra B del B&CC Lecco. I Belgi del De Treffers Overijse superavano invece la squadra A del B&CC Lecco per 3-2 composta da atleti Master nella finale per il 3° e 4° posto.

Questi i risultati delle semifinali: Badminton Maconnaise VS B&CC Lecco A 4-1, B&CC Lecco B VS De Treffers Overijes 3-2.

Le favorevoli condizioni atmosferiche hanno reso possibile anche una gradita attività turistica. Visita a Bergamo Alta, uscita in motoscafo sul lago, salita ai Piani Resinelli per osservare il panorama dalla passerella sul lago ed escursione alla Basilica di San Pietro al Monte sopra Civate. Ancora una volta l’abbinamento sport e turismo può portare valore alla nostra città.