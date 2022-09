PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) – Primo derby lombardo del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, con il Salumificio Riva Molteno che si arrende 28-27 (primo tempo 13-11) sul campo bresciano del Palazzolo.

“C’è mancata un po’ di convinzione nel finale e soprattutto qualche disattenzione in fase difensiva ed alcune imprecisioni in fase offensiva. Non deve essere una scusante, facendo i complimenti al Palazzolo, che il Molteno si è presentato a questa sfida con tre assenze importanti, rimarcando che in campo sono scesi molti giocatori dell’Under 20. In una fase di crescita – dice il ds Matteo Somaschini – ci possono essere anche queste sconfitte, ma i ragazzi hanno giocato tutti con il massimo impegno e questa è la cosa importante. Bisogna lavorare ancora molto per ritrovare il giusto assetto tecnico e tattico, e sperare di avere la rosa al completo. Un plauso a tutti con una menzione particolare a Leonardo Colombo, autore di dieci reti. Non è successo nulla di compromettente – conclude Somaschini – ora dobbiamo proseguire sulla nostra strada con grande serenità e lavorare sodo”.



Una battuta d’arresto, quindi, almeno sul piano del risultato, per la compagine del tecnico Dumnic, che si proietta già con la testa per il prossimo match di campionato.

Ritornando alla sfida di sabato sera in terra bresciana, la partita è scivolata via, nel primo tempo, in perfetta parità fino al 9-9. I locali trovano tre reti consecutive (12-9) con gli ospiti che non riescono a ricucire completamente il gap, rimanendo però sempre in partita. Allo scadere arriva il gol di Campestrini che fa registrare il risultato finale del primo tempo sul 13-11. La squadra di capitan Lorenzo Beretta entra in campo motivata, trova un break di 0-4 (reti di Bonanomi, Riccardo Crippa e doppietta di Leonardo Colombo) portandosi sul 13-15. Contro break dei locali, parziale di 4-0, con il tabellone che segna 17-15. Il Molteno però risponde colpo su colpo con il punteggio che ritorna di perfetta parità: 20-20.

Le reti di Garroni e Colombo riportano il team lecchese sul +2 fino al 23-25. Mancano poco più di cinque minuti dalla conclusione. Il Palazzolo tiene bene il campo, trovando cinque reti consecutive (28-25) grazie anche a qualche disattenzione della difesa ospite.

Nello spazio di trenta secondi il Molteno realizza due reti (28-27) con Crippa. Ma è troppo tardi. Palazzolo batte Molteno 28-27.

MOLTENO – Donadello, Garroni 3, Sala, Bonanomi 4, D’Aguanno, Tagni 3, Colombo 10, T. Crippa, Pizzala, R. Crippa 3, Beretta, M. Redaelli, Campestrini 4, L. Redaelli, Randes.