BASKET COSTA: BUONA LA PRIMA (DI RITORNO), LE PANTERE VINCONO A CAGLIARI

COSTA MASNAGA – Parte col piede giusto il girone di ritorno di serie A2 per le pantere di Costa Masnaga che infliggono alle sarde della Virtus Cagliari il primo stop interno della stagione.

Finisce con un perentorio 37-62 in favore delle brianzole in una gara condotta per praticamente tutti e 40 i minuti.

Partono forte le ragazze di coach Andreoli che, nel primo quarto, concedono alle padrone di casa solamente 5 punti (da sottolineare il 3-0 iniziale per la Virtus). Finisce 5-19 con la CLV-Limonta che fa ruotare tutti i propri elementi fin dalle prime battute ottenendo ottime risposte.

Il secondo quarto vede una piccola reazione da parte delle cagliaritane di coach Staico che fanno sì che il divario passi da due cifre di svantaggio ad una sola cifra di svantaggio. In questo frangente la difesa biancorossa regge, è l’attacco ad essere meno fluido. Questa piccola defaillance permette a Cagliari di andare al riposo lungo sotto solo di 7 lunghezze (20-27).

Dopo i canonici 15′ di intervallo le pantere di Costa ripartono col piglio giusto, aggressive, riportando il gap in doppia cifra. Inizialmente si segna da entrambe le parti, poi le masnaghesi, stingendo le maglie in difesa, allungano. Il parziale termina sul punteggio di 34-50 in favore delle ospiti.

Nell’ultima frazione le sarde mettono a segno solo 3 punti, mentre il Basket Costa dà spazio a tutti gli elementi del roster che sfoggiano una bella prestazione corale.