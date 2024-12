BASKET COSTA: GRANDE VITTORIA SU VALDARNO E PRIMO POSTO IN A2

COSTA MASNAGA – Con la bellissima vittoria di sabato sera tra le mura amiche contro la prima della classe San Giovanni Valdarno la CLV-Limonta aggancia la vetta della classifica ritrovandosi, per classifica avulsa, al primo posto nella Serie A2 di basket. Un gran “autoregalo” di Natale che ha fatto impazzire dalla gioia ragazze, staff e tifosi. Questo in attesa della sfida cruciale del 4 gennaio a domicilio con Sanga, altra formazione di primissimo livello e con un roster completo in ogni ruolo.

Ma veniamo alla cronaca della partita. Dopo il 5-5 iniziale le toscane, complice qualche palla persa banale delle lecchesi, si portano avanti di 4 (5-9). Ma la reazione delle padrone di casa è immediata e, con un parziale di 10-0, guadagnano 6 punti di vantaggio (15-9). Le ospiti non ci stanno e rimettono il muso avanti (18-19). Il quarto si conclude 23-20 con un finale tutto biancorosso che vede Benny Bonomi sbloccarsi da 3 punti e Nancy N’Guessan rubare un pallone con un bell’anticipo e depositare nella retina.

Il secondo periodo vede pian piano le brianzole macinare sia buon gioco che ottima difesa. Le ragazze di Andreoli si portano sul 36-26 a metà con un canestro di Serra, il suo primo in A2. Una stellare Penz (17 punti, 12 rimbalzi, 6 assist, 4 recuperi e 32 di valutazione) trascina le sue, facendo andare le squadre al riposo lungo sul 45-32.

Il terzo quarto vede ancora altre protagoniste “venir fuori”. Crowder è scoppiettante, carica e fa girare la squadra, Gorini fa canestro, ma è tutta la formazione biancorossa a mostrare dell’ottima pallacanestro. Il periodo finisce 61-48 e l’impressione è che non ci sia spazio per la Polisportiva Galli.

L’ultima frazione inizia col freno a mano tirato (2-2 dopo 4′ e 5-4 dopo 6′). Da qui la CLV-Limonta diventa schiacciasassi con l’energia di N’Guessan e la presenza di Osazuwa non solo sotto le plance. Finisce 74-56 per le lecchesi con una prova corale e di assoluto livello, come già era successo a Broni. Ora l’obbiettivo è la continuità. Intanto tutto il mondo Costa si gode una bellissima vittoria più che meritata, in attesa di altre grandi sfide.