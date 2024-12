BASKET OLGINATE: CALUSCO TRAVOLGE LA UNDER 17 BIANCA

OLGINATE – La formazione dell’Under 17 Bianca della Np Olginate di coach Marzio Puglisi è scesa in campo contro la forte compagine del Calusco. Alla fine ne è scaturito un risultato fin troppo evidente per gli ospiti: 27-102.

“Avevamo iniziato bene la partita rimanendo in sintonia con la formazione ospite, con il risultato che viaggiava in perfetta parità fino al 6-6 – il commento di coach Puglisi – Poi la squadra è scomparsa. Non so se pensavamo alle festività, ma a parte gli scherzi la squadra è sparita completamente dal campo. Bisogna anche rimarcare che mancavano cinque pedine, a casa con la febbre, e quindi, ho dato spazio anche ad altri ragazzi, che hanno pagato qualcosa sul piano anche dell’esperienza. Nel secondo quarto ho rivisto una buona Olginate, ma devo affermare con molta sincerità che è stata la partita, diciamo, meno bella di questa prima parte della stagione”.

“Adesso arriva la seconda fase – continua Puglisi – Pausa natalizia fino al 28 e poi riprendiamo ad allenarci. Diciamo che Calusco ha messo in campo maggior cattiveria agonistica e voglia di vincere questa partita. Mettiamoci il fatto che ancora una volta sbagliamo dei tiri, anche sotto canestro, davvero facili. Nella distanza i ragazzi si sono spenti sotto l’aspetto caratteriale. E questo non mi piace. Capisco il potenziale dell’avversario, capisco subire la sconfitta, ma esigo dalla squadra maggior convinzione e determinazione. Ne parleremo molto durante questa pausa – conclude Puglisi – ma voglio delle risposte importanti da questi ragazzi”.

NPO BIANCA: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Scola, Tentori, Spreafico, Caruso, Carenini, Nanni (cap).