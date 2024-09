BASKET DONNE, NUOVA VITTORIA LBW: AMICHEVOLE CON LEGNANO 46-35

LECCO – Anche il secondo match di pre season si è si risolto con una vittoria della LBW che si impone su Aba Pink Legnano per 46-35 dopo aver disputato ben 5 quarti. Ampie rotazioni per coach Canali, che dà spazio a tutte le giocatrici portate a Legnano e buone indicazioni in vista dei prossimi test.

Dopo un inizio in salita (6-1 al 3′), Lecco prende in mano le redini del match mostrando buone giocate e tanta intensità soprattutto in difesa. Dopo il 12-21 di fine secondo periodo, arriva il massimo vantaggio sul +16 (17-33). Nei restanti periodi calano intensità e energie, ma il risultato non è mai in discussione.

Le dichiarazioni della coach bluceleste: “Trenta minuti molto buoni, per approccio, mentalità difensiva e circolazione di palla, pur ovviamente con tutti i limiti fisiologici in questo momento. Ho visto le ragazze giocare con intensità in difesa e cercandosi molto in attacco, con letture anche pregevoli. Ultimi due quarti (ne abbiamo giocati 5) invece con un netto calo sia come attitudine che come scelte. In tutto questo, percentuali molto basse, abbiamo realizzato meno di quanto creato come gioco. Complessivamente sono soddisfatta, ho visto spunti interessanti, e con rotazioni poco ordinarie è anche difficile prendere i giusti ritmi, ma abbiamo qualità e sono sicura che col lavoro riusciremo a farle emergere”.

La LBW tornerà in campo per l’ultimo test prima dell’inizio del campionato, domenica 29 settembre alle 18 al palazzetto di Malgrate dove affronterà il Villaguardia.

Lecco Basket Women: Bassani 2, M.Aondio 4, Capaldo 4, G. Galli, V. Aondio 2, Scola 6, Levi 7, Davide, Oggioni 2, Oddo 3, Ratti, S.Galli, A. Rota, Cincotto 9, M.Rota 5, Fumeo. All.: Canali.