DOPO NOVARA-LECCO. PARLANO BALDINI E BATTISTINI: “SIAMO IN CRESCITA”

NOVARA – Post partita di Novara-Lecco (terzo pareggio consecutivo per i blucelesti nel torneo di Serie C 2024/25, qui la nostra cronaca di ieri sera), team che si consola guardando al dato della imbattibilità dopo 4 turni.

Grazie al club di via don Pozzi ecco in video le parole di un mister Francesco Baldini che nonostante l’ennesimo pari – senza reti, nella fattispecie – riferisce di un Lecco “in crescita” dopo il match in trasferta valido per la quarta giornata del girone A, e del difensore classe 1994 Matteo Battistini.



LA PARTITA SU LECCO NEWS: