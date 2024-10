BASKET DONNE SERIE A2: “BATTAGLIA” LIVORNESE E LA LIMONTA VINCE

LIVORNO – Finisce 53-58 la prima trasferta delle “pantere” del Basket Costa, impegnate in quel di Livorno, nuova forza del campionato grazie al ripescaggio avvenuto quest’estate. Squadra coriacea ed aggressiva che vanta anche un fattore campo importante.

Partenza sprint per le padrone di casa che iniziano la loro gara con tre canestri dalla lunga a segno su 4 tentativi; le lombarde faticano nella metà campo difensiva concedendosi troppo spesso a cambi che mettono in difficoltà la squadra con sbavature conseguentemente anche a rimbalzo. Il primo quarto si chiude, nonostante tutto, in perfetta parità (20-20) grazie a soluzioni offensive efficaci al ferro. Il secondo periodo vede la CLV-Limonta sistemare i problemi difensivi: il risultato è un parziale di 8-20 che permette di tirare un po’ il fiato. Le polveri sono bagnate e a far la differenza è proprio la precisione della difesa. Si va all’intervallo lungo 28-40 per le biancorosse.

Dopo la pausa di 15′ la partita cambia. Da una possibile chiusura di gara ad una riapertura, causa qualche tiro aperto sbagliato da parte della squadra di coach Andreoli. Livorno rientra e la gara si fa più tirata. L’aggressività delle padrone di casa aumenta e, simultaneamente, si infortunano in sequenza prima Giorgia Gorini (distorsione caviglia), poi Benedetta Bonomi (lussazione spalla). Il tabellone dice 45-48 (parziale di 17-8 in questo frangente) e si va all’ultimo riposo quasi in parità.

Le pantere si compattano, stringono i denti e continuano a lottare. Le energie fisiche e mentali sono allo stremo, ma, grazie soprattutto alle soluzioni interne, portano a casa due punti d’oro. Aga Kaczmarczyk fa una partita di una solidità pazzesca: 16 punti + 19 rimbalzi, ma un plauso va a tutta la squadra per aver tenuto duro nei momenti di difficoltà. Finisce 53-58 con sorriso amaro a causa delle scorie lasciate dagli infortuni di Gio Gorini e Benny Bonomi.