BASKET DR3: VENERDÌ SERA IL DERBY OLGINATE-LECCO

LECCO – Ottava giornata di andata del campionato di Dr3 di basket, con il calendario che propone venerdì sera alle 21.30 al PalaRavasio, l’interessante derby tra i locali della Np Olginate e Lecco. Due società che hanno una storia bellissima da raccontare nel mondo della palla a spicchi, due società che fino qualche anno fa, si sfidavano in un campionato importante quello di Serie B.

Cambia la storia, ma rimane sempre quel fascino particolare che suscita un derby tra Olginate e Lecco. “Senza nulla togliere agli altri derby che il campionato propone – dice coach Stefano Cattani – questo è quello più sentito da entrambe le parti. Abbiamo già affrontato il Basket Lecco in un’amichevole, ma venerdì sera ci sono in palio i due punti e una partita come questa, la classifica, e i precedenti, contano ben poco”.

“Si sfideranno, tra l’altro, due formazioni molto giovani. Per questo motivo prevedo una gara agonisticamente parlando, molto fisica e giocata a ritmi importanti. In questa sfida è vietato sbagliare, o concedere troppi spazi. Bisogna giocare ad alti livelli. Al di là della classifica – conclude coach Cattani – le due formazioni, in primis, vogliono vincere questo derby. I ragazzi sono pronti e motivati”. Nei tre precedenti derby, il quintetto della Npo aveva perso di tre punti contro Galbiate, vincendo le altre due sfide con Robbiate e l’Aurora San Francesco.

Intanto si registra una vittoria importante della formazione Under 17 della Np Olginate Blu, contro una squadra, il Brembate Sopra, che fa dell’intensità la sua forza e che quindi ti fa giocare male. La partita, per la cronaca, si è conclusa con il risultato di 64-50 (parziali 16-12, 31-23, 48-34). Partita condotta dall’inizio alla fine da parte del quintetto di coach Tocalli, senza però mai riuscire realmente a chiuderla. Vittoria meritata alla fine per Olginate. E adesso il derby interno contro la Npo Bianca.

“Primo tempo sempre in vantaggio, anche di dieci punti, con un Brembate determinato nel non mollare mai – dice coach Tocalli – provando a rientrare in partita, e in alcuni tratti riesce a tornare anche a -4. Nella ripresa, nel terzo periodo riusciamo a raggiungere il massimo vantaggio di 15 punti senza però mai realmente chiudere la partita, visto che loro si riportano anche a -7″.

“Nell’ultimo quarto rimaniamo in vantaggio di una decina di punti fino al risultato finale di più 14. Un’analisi della partita? Abbiamo commesso qualche errore difensivo, ma nel complesso abbiamo difeso bene e di squadra. In attacco facciamo ancora troppa fatica a difesa schierata e dobbiamo metterci in testa, che a campo aperto, dobbiamo correre di più. Sicuramente loro difendono in maniera molta sporca, chiusi in aerea e per la squadra che siamo noi, questo non ci aiuta. Purtroppo male nel fondamentale dei tiri liberi: 11 su 26. Il nostro obiettivo è arrivare a giocarcela l’ultima giornata con Calusco dove se vogliamo arrivare primi, dobbiamo ribaltare il -11 dell’andata, nell’unica sconfitta incassata fino a questo momento. Ma come dico sempre – conclude Tocalli – facciamo un passo alla volta”.

Formazione Np Olginate Blu: Sala, Nuccio (cap), Colombo, Castagna, Momo, Mazzoleni, Frigerio, Cantù, Sorito, Brusadelli, Show, Caiani.