BASKET, NP OLGINATE. COACH CATTANI: “SALVIAMOCI IL PRIMA POSSIBILE”

OLGINATE – Cinque squadre lecchesi, otto formazioni della provincia di Bergamo e una monzese. Si avvicina il via ufficiale della stagione 2024-25 per quanto concerne il campionato di Serie D3 di basket maschile. Una prima fase di ventisei giornate, con le prime quattro classificate che accederanno ai playoff. Dalla quinta alla nona classificata piena certezza per quanto concerne la salvezza, mentre dalla decima alla tredicesima disputeranno i playout. La quattordicesima conoscerà la retrocessione diretta. Ci saranno due promozioni e cinque retrocessioni, tenendo in considerazione i raggruppamenti C e D del torneo.

La formazione della Np Olginate, quindi, giocherà anche otto derby (tra andata e ritorno) trovando nel girone Lecco, Galbiate, Aurora San Francesco Lecco e Robbiate. Oltre al team monzese del Carnate, e i quintetti orobici dell’Osio Sotto, Mapello Ambivere, Almenno San Salvatore, Treviolo, Bocabasket Bergamo, San Pellegrino Terme e Dalmine.

A parlare dell’Olginate è coach Stefano Cattani. “A livello personale – dice Cattani – ho giocato a basket quattordici anni. Sono partito dal minibasket a Calolzio, per poi fare un anno di giovanili a Olginate e finire la trafila delle giovanili con Bluceleste Basket Lecco; dopo un anno da under a Lierna in Serie C, e uno a Pescate in Serie D, ho smesso causa rottura di due crociati”.

L’arrivo in casa Olginate? “Sono entrato in NPO nel 2019 quando Marco Bugana mi ha chiamato per rifondare il settore giovanile e iniziare un nuovo ciclo. Dopo due anni da assistente in U17 e U19 mi son trasferito a Pescate per due stagioni come capo allenatore in U16 e U17, salvo poi tornare in NPO come capo allenatore lo scorso anno prendendo in mano la prima squadra in DR4 centrando la promozione in DR3”.

Veniamo a questa stagione ormai alle porte. “Dal punto di vista sportivo spero e mi auguro di centrare la salvezza il prima possibile in DR3. Siamo una neopromossa con un’età media di vent’anni. Un dato importante e non sarà scontato. Aldilà di quello che succederà in campo, l’obiettivo è la continua crescita tecnica dei ragazzi per mettere delle basi solide per il futuro”.

Per quanto concerne il girone? “Il girone è sicuramente molto interessante. Ci saranno molti derby lecchesi, e sicuramente la sfida con il Basket Lecco sarà suggestiva. L’ultimo derby tra noi e loro è stato qualche anno fa in Serie B. Altra squadra da attenzionare, oltre alle retrocesse dalla DR2 come Carnate ad esempio, sarà l’Almenno, squadra già affrontata lo scorso anno fatta da giocatori molto esperti e forti provenienti da categorie superiori”.

“Auguro un buon campionato a tutti i miei ragazzi. Sono sicuro che sarà un’altra stagione divertente piena di sorprese e insidie”, conclude coach Cattani.