BASKET. NP OLGINATE, LUNEDÌ NUOVA SFIDA CONTRO IL MAPELLO

OLGINATE – La NP Olginate sarà in campo lunedì sera, 11 novembre, per la sfida valida per la quarta giornata di andata del campionato di serie Dr3 di basket maschile.

Al palazzetto di via Campagnola, alle 21.30, i padroni di casa affronteranno il quintetto bergamasco del B3 Basket Mapello, una delle tre formazioni ancora al palo nel girone D del campionato.

Il quintetto olginatese, in classifica con all’attivo 4 punti, cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo.

“Non conosco bene la formazione ospite. È vero che si trova in fondo alla classifica, ma ha sempre affrontato formazioni di alta classifica, perdendo di pochi punti. Quindi Olginate non si deve concentrare sulla classifica, ma esclusivamente giocare il proprio basket, rimanendo concentrata fino alla fine, evitando di commettere meno errori possibili. I ragazzi sanno che non devono prendere sotto gamba nessuna formazione e quindi massimo rispetto per l’avversario che andremo ad affrontare. Personalmente spero di poter recuperare qualche elemento, incappato in qualche acciacco fisico. Ci stiamo allenando con la giusta intensità —conclude coach Stefano Cattani – ma spero di poter avere a disposizione il roster completo. È fondamentale questo aspetto per molteplici motivi. Ovviamente scenderemo in campo per conquistare i due punti, ma voglio dal gruppo grande coesione, attenzione e continuità nel gioco”.