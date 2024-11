PRESENTATO IL PATTO TERRITORIALE PER COMPETENZE, ORIENTAMENTO E LAVORO

LECCO – Oggi, nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco, è stato presentato il Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco: avvio azioni e interventi.

A rappresentare la presidente Alessandra Hoffman Antonio Leonardo Pasquini, consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione, che nel suo intervento ha evidenziato i tre settori dell’economia lecchese sui quali saranno

concentrati gli interventi e le azioni da intraprendere a livello locale: elettronico, metalmeccanico, turismo e ristorazione. Secondo Pasquini, “per sostenere un tessuto economico dinamico ed esigente come quello che caratterizza il nostro territorio è necessario accrescere ulteriormente la capacità di fare rete tra gli attori pubblici e privati che operano nell’ambito della filiera istruzione e formazione”.

Cristina Pagano, dirigente Direzione organizzativa Lavoro e Centri per l’impiego, ha successivamente presentato nel dettaglio il Patto, mettendo in chiaro le azioni e gli interventi previsti, in dialogo con i rappresentanti dei 15 partner del progetto e dei 21 attori della rete di supporto.