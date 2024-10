BASKET: PRIMA VITTORIA STAGIONALE PER LA LBW, 79-28 A MARIANO

LECCO – Vittoria convincente per la LBW che si sbarazza di Mariano e centra la sua prima vittoria stagionale nel torneo di serie C. Gara dominata dal quintetto di coach Canali, che mostra la sua qualità e profondità di organico rispetto alle ospiti sin dalle prime battute. Fatta eccezione per i primi due minuti, dove Mariano trova gli unici vantaggi (0-3 e 4-6), il resto è tutto un monologo delle blucelesti che, grazie ad un attenta difesa, si procurano molti contropiedi e soluzioni a campo aperto che spaccano in due la partita sin dal primo parziale, chiuso sul 21-10 grazie ai canestri delle ispirate Cincotto e Sara Galli. Match praticamente tutto in discesa per la squadra di casa che mantiene sempre l’inerzia nelle sue mani con la solidità della difesa che porta a tante palle rubate. Mariano scompare dal campo ed è costretta a soccombere con un parziale di 21-3 che chiude virtualmente i giochi sul 42-13.

Anche nel secondo tempo non cala la concentrazione nel gioco delle lecchesi, che continuano a dominare in lungo e in largo sino all’epilogo finale del 79-28. Una bella reazione dopo la sconfitta dell’esordio e l’umore che sale, consapevoli di mantenere i piedi ben saldi per terra in attesa di incontri sulla carta più insidiosi. Esordio sulla panchina lecchese di Maria Cristina Cotti come vice coach, in sostituzione di Salvatore Fornaro, che sarà assente per un breve periodo.

Domenica prossima la LBW è attesa da una nuova partita casalinga alle 18 sul campo di Malgrate. L’avversaria di turno è l’Ardor Bollate, compagine ancora ferma a zero punti, ma con un organico di tutto rispetto e appena retrocesso dalla serie B. Non sono ammessi cali di concentrazione.

Il commento a fine gara di coach Canali: “Siamo state brave a giocare con determinazione e applicazione per tutta la durata del match, senza calare e mantenendo alta la concentrazione. Si sono viste ottime collaborazioni offensive e una attitudine energica in difesa, siamo ovviamente soddisfatti.Ora dobbiamo preparare bene la partita con Bollate, avversario sicuramente più probante, cercheremo di farci trovare pronte”.

LBW – Nonna Papera Mariano 79-28

(21-10, 42-13, 64-17)

LBW: Bassani 5, M.Aondio 4, G.Galli, V.Aondio 4, Scola 4, Levi, Davide 8, Oddo 11, Ratti 2, S.Galli 14, Cincotto 18, M.Rota 9. All.: Canali.

Nonna Papera Mariano: Maroni, Orlando, Ojala 5, Locatelli 3, Mauro 3, Pollini, Gazzola, Testa, Molteni 3, Giglia 5, Padovani 5, Natoli 4. All.: Cappelletti.