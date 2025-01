BASKET SERIE DR3. NP OLGINATE AL TAPPETO, CONTRO DALMINE FINISCE 51-73

OLGINATE – Vince Dalmine. Pronostico rispettato, ma decisamente brutta prestazione del quintetto della Np Olginate, che subisce la sua prima sconfitta stagionale in casa.

In campo per l’undicesima giornata di andata del campionato di serie Dr3 di basket maschile, con la Npo di coach Stefano Cattani che ha ospitato al palazzetto Igino Ravasio la forte formazione bergamasca, nonché la prima della classe, del Cral Dalmine. Partita conclusa 51-73 (parziali 7-23, 21-42, 30- 58).

“Mi dispiace affermarlo – commenta coach Cattani – ma è stata una delle più brutte partite disputate dalla squadra in questa stagione. Si è vista la differenza tra le due squadre, ma anche la mancanza di continuità e costanza negli allenamenti.

Ospiti molto forti anche sul piano fisico e sulla velocità. Pronti via ed eravamo già sotto 0-10. C’è stata una reazione dei ragazzi ma è stata una situazione velletaria da parte della squadra. Ho fatto giocare tutti e dodici gli atleti nel roster. Dalmine ha sempre gestito bene la partita, trovando anche un gap di +30.

Non avevo dubbi sul potenziale della formazione ospite – conclude – ma onestamente mi aspettavo una maggiore reazione da parte dei miei ragazzi. Soprattutto in queste circostanze si vede il potenziale della squadra, prevalentemente sul piano caratteriale. Dobbiamo ritrovare forza, continuità e consapevolezza”.

Tabellini: Balossi 10, Brambilla, Lesiuk, Pensotti, Losa 9, Motta 11, Bonacina 2, Grilli 3, Manzoni 8, Mattavelli 3, Rusconi, Milani 5