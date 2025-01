BASKET: UNDER 17 PROMOZIONALE, NP OLGINATE SCONFITTA AD ALMENNO

OLGINATE – La formazione Under 17 Promozionale della Np Olginate, di coach Simone Caldirola, esce sconfitta 63-35 (11-14, 25-18, 39-25) sul campo bergamasco dell’Almenno.

Il quintetto olginatese tiene molto bene il campo per venti minuti, mettendo in difficoltà la formazione di casa. Nella seconda parte del match, Almenno è decisamente più precisa al tiro, mentre Olginate non riesce a dare continuità al proprio gioco.

“Partita molto tesa – ha dichiarato coach Caldirola – sin dalle prime battute. Olginate inizia molto bene con un’ottima difesa di squadra, e buoni tiri, pressando con i giusti tempi, realizzando canestri importanti. Dal secondo quarto iniziamo a sbagliare tiri facili e a subire la superiorità fisica sotto canestro dei padroni di casa. Piano piano il nostro vantaggio si riduce e veniamo raggiunti e superati dai nostri avversari. Nell’ultimo quarto non c’è partita e si crea un parziale notevole a favore dei padroni di casa. Ho visto delle buone cose – conclude Caldirola – ma dobbiamo lavorare ancora molto”.

Convocati: Pozzi Mattia, Colosimo Daniele, Colosimo Mattia, Caruso Salvatore, Mandarino Paolo, Piazza Mattia, Nanni Andrea, Manzoni Michele, Colombo Davide, Bonacina Pietro, Cantù Federico e Sow Babayel.