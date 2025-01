BASKET DONNE. CONTRO LEGNANO L’OTTAVA VITTORIA DI FILA DELLE LBW

LECCO – Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della LBW che centra l’ottava vittoria consecutiva superando Aba Pink Legnano e soprattutto ribaltando la differenza canestri dopo il -11 subito all’andata.

Dopo un inizio in salita e ben due triple subite (2-9), le blucelesti tornano a fare canestro con Bassani e Cincotto, ma faticano sotto le plance a contenere l’esuberanza di Gallani. Il primo quarto si chiude sotto per 17-20, ma ecco la reazione di squadra che vede un pesante break di 13-0 che porta la LBW sul 30-20 del 14’. È la difesa a fare la voce grossa con recuperi e contropiedi che spianano la strada. Le ospiti trovano il primo canestro dopo 5’ ma è troppo poco per riaprire la gara e si va all’intervallo sul 32-25.

Dopo la pausa arriva una piccola flessione per la squadra di casa con il parziale di 6-0 che induce coach Canali a chiamare timeout (32-31). Una volta rientrate in campo, le lecchesi tornano a difendere alla loro maniera e a fare canestro in contropiede ispirate dalle sorelle Aondio e da Cincotto. La tripla a fine quarto di Galli porta al +12 di fine terzo quarto (49-37). L’ultimo periodo è di pura gestione per le ragazze di Canali che sul finire incrementano il divario sino al +19 finale.

Una vittoria importante per iniziare bene la seconda parte del torneo. Ora testa alla prossima gara che sarà in trasferta sul campo della Nonna Papera Mariano. Match in programma venerdì 24 gennaio alle 21.15.

“A queste ragazze posso solo dire brave – dichiara a fine gara coach Valentina Canali -. Il percorso che stanno facendo è sotto gli occhi di tutti, e deve essere benzina a continuare a spingere. Il primo quarto ci ha viste in difficoltà, difensivamente non riuscivamo a incidere, le avversarie brave a punire le nostre scelte, e in attacco le soluzioni erano rivedibili. Poi abbiamo stravolto al volo il piano partita, adeguandoci bene e trovando l’energia che ci mancava. Trovando quell’intensità lì in difesa, siamo riuscite a esprimerci meglio anche in attacco .E poi abbiamo giocato una signora partita, trovando sempre le giuste contromisure e le giuste soluzioni, con tanta garra su entrambi i lati del campo. Brave davvero, ci siamo, stiamo crescendo e abbiamo ancora tanti margini”.

LBW–Aba Pink Legnano 66-47

(17-20, 32-25, 49-37)

LBW: Bassani 11, M. Aondio 8, V. Aondio 14, Scola, Davide 3, Oggioni 2, Oddo 3, Ratti, S. Galli 9, Cincotto 11, M. Rota, Capellini 5. All.: Canali.

Aba Pink Legnano: Ardemagni 8, Lo Sokhna 7, Bortoli 14, Gallani 6, Natto, Bruzzese, Buzzi 2, Russo 10, Sannino, Pellizzaro. All.: Ferri.