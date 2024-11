BIBLIOTECA VALMADRERA: INCONTRO CON GLI SCRITTORI LOCALI ALL'”APERITIVO CON L’AUTORE”

VALMADRERA – La Biblioteca di Valmadrera presenta il primo incontro della stagione autunnale di “Aperitivo con l’Autore”, in cui autori della provincia di Lecco presenteranno le loro opere di recente pubblicazione. Per questa edizione è stata scelta la formula della “fiera”: ogni autore avrà sia un suo tavolo al quale incontrare il pubblico, sia un momento di presentazione del proprio libro. Al termine del pomeriggio sarà offerto un aperitivo per tutti i presenti.

Collabora all’iniziativa l’Associazione Nazionale tra le famiglie dei Caduti in Guerra di Valmadrera. Tra gli autori del primo incontro Chiara Castagna con “Rasella. Storia di una bomba” (Progetto Cultura, 2024), con la presentazione di Angelo De Battista, ex insegnante e preside dell’Istituto Badoni e attuale responsabile del Gruppo Scuola di ANPI Lecco. “Periodicamente, via Rasella torna a far discutere – dice De Battista -. L’autrice, pur non pronunciandosi esplicitamente, nemmeno elude le questioni che vi sono sottese. Quello che fa è piuttosto mettere tra parentesi gli interrogativi enormi evocati dai fatti, raccontando dentro la Storia, le storie dei protagonisti della vicenda. I 65 brevi, a volte brevissimi, capitoli di cui è composto il romanzo, nei quali la voce narrante cambia di continuo, ricostruiscono con precisione analitica quei cruciali momenti, grazie ad una approfondita documentazione condotta negli archivi storici. Ricordi, pensieri, dubbi si affollano…”

Quindi Andrea Stefanoni con “Anche i figli son persone” (Bookabook, 2023). Angela, Luciano, Elisa, Edoardo e Rachele sono cinque fratelli che, ognuno a modo suo, si sono affacciati alla vita e ne sono rimasti scottati. Ciascuno ha un dolore segreto con cui deve scendere a patti per poter ritrovare l’equilibrio. Perché la sofferenza, la paura, la nostalgia e la mancanza non se ne vanno mai davvero. Fanno parte della vita, come ne fa parte la felicità, e bisogna affrontarle. Ma con l’aiuto reciproco sarà tutto più facile, e i cinque fratelli riscopriranno se stessi, cambiati e rinnovati dalle proprie esperienze.

E ancora Silvana Ferrario con “Sconosciuto” (Marna, 2022). Marta, giovane volontaria italiana, parte per un’esperienza in una comunità di suore in Perù. Joaquin, giovane architetto spagnolo, si concede una vacanza per percorrere l’Inca Trail. Tutti e due si portano dietro il dramma di una famiglia a metà, senza un padre. Esperienze diverse sullo sfondo del paesaggio andino. Il ritorno nei rispettivi Paesi li vede affrontare la verità: sono entrambi figli di fecondazione eterologa. Diverse, però, le loro reazioni.

Infine Roberta Corti con “Maledetto HPV” (Amazon Publishing, 2022). L’HPV (Papilloma Virus Umano) è un virus che può causare il tumore del collo dell’utero nelle donne e che, nascondendo parecchie insidie, cambia letteralmente la vita. Tuttavia, partendo da un periodo di difficoltà della nostra vita, con le nostre azioni quotidiane possiamo riportarci presto in uno stato di equilibrio che ci permetterà di sentirci di nuovo forti, in salute e finalmente libere.

Lo scopo dell’iniziativa è valorizzare la produzione locale nell’ambito delle iniziative di promozione alla lettura della Biblioteca. Il primo incontro si terrà sabato 30 novembre alle 16 presso lo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, rinfresco al termine. L’ingresso è libero.