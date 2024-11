MARATONA TELETHON, TUTTI GLI EVENTI IN PROVINCIA PER LA FINE DEL 2024

LECCO – Con la fine dell’anno si avvicina la consueta Maratona eventi Telethon città di Lecco: l’evento, giunto alla sua 33ª edizione, è dotato di un ricco calendario tra hinterland, Valsassina e circondario ed è stato presentato insieme al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Di seguito alcuni fra i più importanti eventi della maratona 2024 in corso:

Sabato 23 novembre alle 21, presso il teatro San Carlo di Sirone, Grace & the Soul Machine presentano un viaggio musicale e canoro fra i migliori brani internazionali e nazionali della scena Disco, Pop, Funky & Soul dagli anni ’70 agli ’80.

Giovedì 28 novembre, presso il Comune di Cassina Valsassina, si terrà un incontro con Telethon per approfondire i passi in avanti della ricerca.

Venerdì 29 novembre alle 21, presso la Sala Polifunzionale Ing. Pietro Pensa della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e riviera si terrà il concerto dei Picétt del Grenta.

Venerdì 6 dicembre alle 19.30, nella sala dell’oratorio san Francesco dei Cappuccini di Lecco, sarà possibile partecipare al 4° torneo “San Nicolò” di Burraco, a cura di LTM Lecchese Turismo Manifestazioni.

Sabato 7 dicembre alle 18 ci sarà la proiezione della Prima della Scala presso il teatro Don Sironi di Osnago, a cura del Comune di Osnago.

Domenica 8 dicembre alle 14, in via Valcavellino a Garlate, verrà inaugurato il grande Presepe di Angelo Burini.

Martedì 10 dicembre alle 20.45, presso il Dancing Lavello di Calolziocorte, il coro e le orchestre della scuola secondaria “A. Manzoni” di Calolziocorte terranno il loro Concerto di Natale.

Giovedì 12 dicembre alle 20.30, presso il Teatro Cenacolo Francescano, sarà invece la scuola secondaria Stoppani ad indirizzo musicale a presentare il Concerto di Natale Avis – 19esima edizione.

Sabato 14, domenica 15 e sabato 21 domenica 22 dicembre, dalle 9 alle 18, in Piazza Garibaldi ci sarà “Insieme per Telethon“, con LTM Lecchese Turismo Manifestazioni e gli Alpini del gruppo Pizzo D’Erna e la vendita dei prodotti solidali.

Domenica 15 dicembre alle 14.30, all’Isolago di Lecco, la manifestazione “Folklore per la vita“: patrocinata da FITP Federazioni Italiana tradizioni popolari (Lombardia), Comune di Lecco e Consulta Musicale Lecco, con il Gruppo folcloristico “Renzo e Lucia”, Firlinfeu di Lecco, Coro Auser di Lecco e tanti altri.

Sabato 21 dicembre alle 21, nella chiesa Parrocchiale di Acquate, si terrà il concerto del Coro San Giorgio.

Il 22 e 23 dicembre alle 20.45, al Teatro Casa del Popolo di Bellano, i talenti di Bellano si esibiranno per Telethon, edizione n°11.

Il 27 dicembre alle 20.30, presso il Parco Grignetta di Ballabio, si potrà partecipare al Torneo di Burraco, una proposta del Comune di Ballabio con LTM Lecchese Turismo Manifestazioni.

“È con grande orgoglio – ha dichiarato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – che, anche quest’anno, il Comune di Lecco è a fianco di Telethon nella 33ª raccolta fondi per le festività natalizie: la nostra città, infatti, è da 25 anni il capoluogo di provincia che più di ogni altro si distingue per generosità.

Viviamo una fase delicata nell’ambito della ricerca: a fine dello scorso anno la casa farmaceutica produttrice e distributrice della terapia genica per l’immunodeficienza ADA-SCID (Strimvelis) ha deciso di disinvestire nel campo delle immunodeficienze primitive. Fondazione Telethon ha, dunque, deciso di prendersi completamente carico di queste terapie, mantenendole sul mercato e garantendo che siano sempre disponibili per quanti ne avranno bisogno. Una sfida enorme che vede per la prima volta al mondo un’organizzazione non profit assumersi la responsabilità della produzione e della distribuzione di un farmaco per una malattia rara: Telethon diventa anche ente di cura.

Ecco perché in questo 33° anno di raccolta fondi, accanto alle numerose iniziative che vedono Telethon e il Comune di Lecco collaborare con successo, è ancor più importante sostenere la ricerca di Telethon con una donazione, un gesto che significa “speranza”.

A nome di tutta la comunità di Lecco, ecco allora il mio grazie a coloro che sostengono Telethon, per essere accanto a tutti quei bambini affetti da malattie genetiche rare e alle loro famiglie. L’anno scorso abbiamo raccolto la cifra record di 365.800 euro: proviamo a portare a casa un nuovo primato?”