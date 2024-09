BIONE, VALSECCHI: “TARIFFE AL RIBASSO? TUTTO DA VEDERE. E I RIMBORSI…”

LECCO – Torna a parlare della discussa gestione del Bione il capogruppo consiliare di Appello per Lecco a Palazzo Bovara Corrado Valsecchi, dubbioso sulla politica adottata dal sindaco Mauro Gattinoni.

E lo fa con un intervento firmato che proponiamo integralmente di seguito:

Questa amministrazione Gattinoni è difficile da capire, non so se ci sono o se ci fanno.

Continuano a emettere comunicati stampa sul Bione legati a riduzioni di costi, rispetto allo scorso anno, per gli utenti e associazioni, tutti da verificare considerato che i messaggi che mi arrivano da alcune società sportive non confermano questa indicazione.



Ammesso che ci siano riduzioni tariffarie questo è merito del gestore e non certo del Comune che nel bando di gara le aveva aumentate di oltre il 14%.



Anziché fare propaganda pleonastica che rischia, in breve tempo, di diventare un boomerang per l’amministrazione ci dicano come hanno rimborsato le società e gli abbonati della chiusura per lavori del centro sportivo?



Mi risulta che utenti, società sportive, atleti, gestore stiano ancora aspettando dal Comune una risposta che non è mai arrivata.

Amen.

