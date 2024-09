PALLAMANO MOLTENO: LANCIATA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2024-25

MOLTENO – Parte la nuova campagna abbonamenti 2024-25 dell’Hc Salumificio Riva Molteno, dal nome #noisiamomolteno. “Il tifo ed il calore dei nostri sostenitori, tifosi e simpatizzanti, è sempre stata una costante all’interno dell’attività agonistica della Pallamano Molteno, ed indubbiamente, l’uomo in più nelle sfide disputate al PalaSangiorgio” annuncia il club.

Diverse le proposte per seguire la squadra di pallamano. Dalla tessera silver a quella gold, passando per la membership. Inoltre, gli ingressi ai match casalinghi saranno gratuiti per under 18 e universitari.

Eseguita la prenotazione al relativo form, le tessere per gli abbonati verranno consegnate alla prima partita casalinga di domenica 22 Settembre, nella sfida tra Salumificio Riva Molteno e Pallamano Trieste 1970. Per questa occasione, l’apertura della biglietteria al PalaSangiorgio sarà attiva dalle 17:30.