BMX GARLATE: OTTAVO POSTO NELLE GARE DEL CIRCUITO ITALIANO DI PADOVA

GARLATE – Sono stati ventuno i piloti della società della Bmx Garlate (più i due apripista Liam Laddaga e Giulio Tavola) al via delle gare valide per la nona e decima tappa del Circuito Italiano. Ben 400 i riders che si sono presentati sulla pista di Padova, per conquistare un risultato di spessore.

Risultato che ha ottenuto la società del presidente Andrea Radaelli, sia in alcune prove individuale confermando i valori in campo, sia a livello di società. Il team lecchese si trova all’ottavo posto sia nella classifica generale che in quella Giovanissimi.

Veniamo alle due giornate di gare. La prima giornata di gare ha portato un podio alla società di Garlate, grazie al sempre vivace Martino Caslini, giunto secondo nella gara riservata agli Esordienti del II anno (14 anni). Tre riders garlatesi hanno raggiunto anche la finalissima. Negli Esordienti del I anno (13 anni), infatti, Lorenzo Mazzoleni finalmente è tornato sui suoi livelli, chiudendo al quinto posto. Settimo Tommaso Bravi, al ritorno alle gare nel circuito Italiano, precedendo in classifica il compagno di squadra Matteo Raccagni incappato in una caduta proprio sull’ultimo salto. Nelle altre gare, si sono distinti i semifinalisti Ryan Motta (G1 7 anni) che ha perso l’accesso alla finalissima al fotofinish, Mattia Accusato (G2 8 anni ) e Leonardo Martis (G3 9 anni). Sfortunati gli Allievi (15/16 anni) Davide Cattaneo e Alex Gilardi, caduti ai quarti di finale. Stavano comunque girando bene e avevano il potenziale per passare il turno.

Ai quarti sono giunti i G4 (10 anni) Davide Gatti e Pietro Tavola. Il resto del team era composto dallo Junior (17/18 anni) Matteo Bravi (impegnato però nella gara contro rider della categoria Open), Logan Brioschi Pistoia (attardato da un sassolino che gli è entrato in un occhio in prima manche), Francesco Caslini (menzione speciale per la grinta mostrata in pista e ad un passo dal passare le manche), Giovanni Caslini, Diego Casiraghi, Riccardo Cornaggia, Gabriele Gamba, Elisa Magni con la biker arrivata settima fra le donne open 15+). Da segnalare anche Filip Saganiak e Giorgio Valsecchi quest’ultimo impegnato nella doppia gara BMX / Cruiser ed unico Cruiser garlatese presente in pista.

Nella seconda giornata di competizioni i nostri portacolori sono stati complessivamente più pimpanti. Veniamo alle finali. Nei G2 (8 anni) Mattia Accusato (G2) è ottavo. La sua delusione era palpabile, ma Mattia è fin troppo esigente con sé stesso. Tra gli Esordienti I anno (13 anni) sono arrivati in finale Tommaso Bravi e Lorenzo Mazzoleni. Tommaso ha corso sicuramente meglio di sabato, giocandosi il podio all’ultima curva: quinto. Lorenzo chiude settimo. Martino Caslini (Esordiente II anno) non è riuscito a bissare il podio, con il pilota attardato da una partenza poco felice.

Nel contesto dei Giovanissimi, hanno corso anche le finali B: Ryan Motta (G1) vincendo la sua prova; Leonardo Martis (G3) giunto sesto, Davide Gatti (G4) quarto; Logan Brioschi Pistoia (G5) sesto. Un plauso anche ai semifinalisti Matteo Raccagni (Esordienti I anno), Alex Gilardi e Davide Cattaneo (Allievi) e Matteo Bravi (Junior). Menzione speciale per il G6 (12 anni) Francesco Caslini, che per la prima volta è riuscito a superare lo scoglio delle manche di qualificazione, chiudendo ottavo nei quarti di finale. Quarti di finale, invece, per Pietro Tavola. Gli altri lecchesi in gara sono stati: Diego Casiraghi, Giovanni Caslini, Riccardo Cornaggia, Sebastian Laddaga, Elisa Magni (ancora settima fra le donne open 15+), Filip Saganiak e Giorgio Valsecchi ancora impegnato nella doppia gara BMX / Cruiser.