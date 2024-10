BUS BALLABIO-RESINELLI, ORA CI PROVA L’AGENZIA TPL: 2 COPPIE DI CORSE DAL LUNEDÌ AL SABATO

BALLABIO – Lunedì 28 ottobre partirà una sperimentazione del livello di servizio della linea 7 urbana sulla tratta Ballabio-Piani Resinelli, con due coppie di corse, da lunedì a sabato. Questo il risultato emerso dall’incontro dello scorso 17 ottobre voluto dalla Provincia di Lecco, a cui hanno partecipato per la Provincia di Lecco la presidente Alessandra Hofmann, il vVicepresidente e consigliere delegato ai Trasporti e Mobilità Mattia Micheli e il dirigente Fabio Valsecchi; per l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese il vicepresidente Franco de Poi, il consigliere Marisa Fondra e il direttore Daniele Colombo; i sindaci di Lecco Mauro Gattinoni, Abbadia Lariana Roberto Azzoni, Mandello del Lario Riccardo Fasoli e Ballabio Giovanni Bruno Bussola.