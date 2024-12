BUS SOSTITUTIVI: NUOVA CORSA DA PADERNO A BERGAMO, LECCO RESTA AL PALO

LECCO – Novità per i bus sostitutivi della linea ferroviaria che, dalla stazione di Paderno Robbiate, porta a Bergamo: da martedì 7 gennaio infatti, sarà introdotto un nuovo collegamento ‘punto-punto’ per il rientro degli studenti a Paderno Robbiate con la corsa 650A Bergamo 13.20-Paderno Robbiate 14.25. Inoltre, la mattina la corsa bus ‘punto-punto’ 1819A Paderno Robbiate 6.40-Bergamo 7.45 prolungherà la corsa fino a Bergamo Ospedale, dove arriverà alle 7.57. Per le altre corse rimarrà confermata l’attuale offerta nei giorni di apertura delle scuole, prima e dopo le festività.

Una conferma è invece quella di nessuna evoluzione in vista per la linea che raggiunge il capoluogo orobico da Lecco: il punto di partenza più vicino alla città è quello di Calolziocorte, dove sono previste, come da settembre di quest’anno, solamente due partenze alle 6.15 e alle 6.37 da via Stoppani, dal lunedì al sabato, e due partenze da Bergamo alle 13.08 e 14.08 dal lunedì al venerdì, con un bus il sabato alle 12.08 che arriva a Calolziocorte alle 13.15 con fermata a Cisano, mentre le corse delle 13.08 e 14.08 effettuano le fermate intermedie di Ambivere, Pontida e Cisano.

A fine agosto il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi sottolineava le difficoltà che aveva comportato l’avviamento di questo servizio per il comune, e il discorso per la città di Lecco pare non essersi nemmeno aperto, a causa dei servizi già presenti nei comuni intermedi della tratta e della richiesta troppo ridotta.

“Il potenziamento del servizio bus dedicato agli studenti diretti alle scuole di Bergamo da parte di Trenord, che ha recepito le nostre indicazioni, è la dimostrazione di come, operando in stretta sinergia, è possibile fornire risposte adeguate alle esigenze dei territori”, afferma l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commentando il provvedimento di Trenord con cui, da martedi 7 gennaio, saranno potenziati i collegamenti ‘punto-punto’ su bus dedicati agli studenti diretti alle scuole di Bergamo, attivati dallo scorso febbraio come rinforzo al servizio sostitutivo Ponte San Pietro-Bergamo.

“Abbiamo ascoltato e accolto – ha proseguito Lucente – le istanze provenienti dagli studenti, dalle loro famiglie e dai sindaci. Nei giorni scorsi, infatti, ci era stato chiesto di implementare i servizi sostitutivi per far fronte ai disagi causati dai lavori sulla rete. I nostri tecnici, insieme ai colleghi di Trenord, hanno prontamente individuato la soluzione più adeguata e più veloce da attivare. Voglio quindi ringraziare tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda per aver dimostrato concretezza e serietà”.

“Due importanti novità – ha commentato il sottosegretario all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza – andranno a migliorare il servizio offerto con un occhio di riguardo alle esigenze dei cittadini. Le novità introdotte, grazie all’assessore Lucente e concordate con i rappresentanti dei comuni del territorio, rappresentano un’importante risposta alle esigenze dei cittadini con l’obiettivo di migliorare la qualità della mobilità”.

“Bene che, dopo mesi dalla richiesta, verrà messo il pullman non solo per l’andata, ma anche per il ritorno dei ragazzi che studiano a Bergamo, dopo che la tratta Milano-Bergamo, via Paderno d’Adda, è stata chiusa per i lavori di raddoppio della linea tra Ponte San Pietro e Bergamo, considerato che la sospensione durerà a lungo, ancora due anni. Positiva anche l’aggiunta della fermata in più, all’andata, all’Ospedale”, è soddisfatto Gianmario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, dopo aver saputo che verrà finalmente avviato il servizio di trasporto sostitutivo Paderno-Bergamo su gomma.

“È una battaglia che ho seguito fin dall’inizio. Ho accompagnato i sindaci, ho incontrato le famiglie di questi ragazzi che vivevano una condizione molto disagiata sia all’andata, avendo richiesto di avere più di una fermata, che al ritorno. Aspettavamo dal 7 ottobre che ci fosse un pullman ad accompagnarli a casa, perché per le famiglie era complicato. Finora i ragazzi ci mettevano due ore per rientrare, una sorta di viaggio della speranza, dopo una giornata di studio e con ancora del lavoro scolastico da fare a casa”, aggiunge il dem.

“Ed è anche una questione di sicurezza: i ragazzi erano costretti a sostare nelle stazioni di Bergamo e Ponte San Pietro, sapendo che non sono sempre luoghi semplici. Ora, per la tranquillità delle famiglie, l’assessore Lucente ci ha ascoltati e ha messo un pullman che non deve aspettare coincidenze, ma torna dritto nei comuni della Brianza lecchese di residenza di questi studenti, spesso minorenni. Un sospiro di sollievo per tutti”, conclude Fragomeli.