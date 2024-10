C-ENERGY: SZOMBATHELY A LECCO PER PARLARE DI SOSTENIBILITÀ

LECCO – Proseguono le azioni previste dal progetto ‘C-Energy – Customized energy: energy policies in a changing world’, promosso dal Comune di Lecco e dal Comitato Gemellaggi del Comune di Lecco in collaborazione con la città gemellata di Szombathely e finanziato grazie al bando europeo Cerv 2023 per avviare un dialogo sulle politiche energetiche e il cambiamento climatico sfruttando le relazioni con le città gemellate e coinvolgendo le nuove generazioni.

Il progetto ha preso il via la scorsa settimana con il webinar formativo sulle politiche energetiche nazionali, europee e sui cambiamenti climatici, che ha coinvolto stakeholders delle due municipalità, e prosegue la prossima settimana con due giorni di lavoro in presenza a Lecco, una tavola rotonda istituzionale di confronto e approfondimento sulle migliori pratiche internazionali in ambito di politica energetiche e il lancio di un contest per gli studenti di Lecco e Szombathely.

Alla tavola rotonda, che si terrà lunedì 7 ottobre alle 14 presso l’Aula Magna del Liceo Manzoni di Lecco, interverranno il sindaco e i vicesindaci di Szombathely, professionisti della sede locale di un istituto nazionale di ricerca sulla mobilità ungherese e di un’azienda municipale che opera mel settore dei rifiuti e dell’energia, oltre ai docenti delle scuole superiori degli istituti lecchesi e ungheresi coinvolti.

Al momento seguirà un urban trekking lungo il Gerenzone a tema archeologia industriale, mentre il giorno seguente inizieranno i lavori preparatori del contest che coinvolgerà le scuole secondarie di secondo grado di Lecco e Szombathely e avrà ad oggetto l’ideazione soluzioni innovative e azioni di sensibilizzazione in materia di energia, educazione al consumo e cambiamenti climatiche. Il contest sarà presentato in sala consiliare martedì 8 ottobre alle 12, con gli studenti collegati online dai rispettivi istituti lecchesi e ungheresi.

La due giorni si concluderà nel pomeriggio di martedì, quando alle 15 la delegazione internazionale farà visita all’impianto Silea Spa di Seruso, che ogni anno seleziona per il riciclo oltre 50mila tonnellate di rifiuti conferiti dai cittadini delle province di Lecco, Monza e Brianza, Bergamo, Milano, Pavia e Como.

“Il Comitato Gemellaggi di Lecco, incaricato dal Comune di Lecco per l’organizzazione e l’esecuzione del progetto, esprimendo al suo interno, altresì, il project manager per il bando europeo Cerv, accoglie con grande entusiasmo la prosecuzione del progetto C-Energy e sottolinea come questo rappresenti un’importante occasione per rafforzare i legami tra Lecco e Szombathely – dice il presidente del Comitato Gemellaggi, Piergiorgio Locatelli – Con corale sforzo di tutti i componenti, ognuno per le proprie peculiarità, il Comitato vede nella collaborazione su tematiche cruciali come le politiche energetiche e il cambiamento climatico un’opportunità per sviluppare iniziative congiunte che coinvolgano non solo le istituzioni, ma anche e soprattutto le nuove generazioni. Il dialogo interculturale e la condivisione di best practice a livello internazionale arricchiranno entrambe le comunità, permettendo di trovare soluzioni innovative e sostenibili, in linea con le sfide globali e locali attuali”.