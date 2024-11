CALCIO A 5: FINISCE 3-3 COL CESENA, PRIMO PAREGGIO PER LECCO

LECCO – Finisce in parità la sfida del PalaTaurus tra Lecco e Cesena, valida per la quinta giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5. I blucelesti vanno avanti 3-1, ma gli ospiti non demordono e, schierando il portiere di movimento, riescono a tornare a casa con un pareggio, sostanzialmente meritato, di 3-3.

Dopo due sconfitte e due vittorie, il Lecco inserisce così nel suo ruolino di marcia il primo pareggio che, per come è maturato, lascia comunque un po’ di amaro in bocca. Blucelesti subito a un passo dal gol, ma Pires non inquadra la porta da due passi dopo una bella giocata di Tortorella. Lo stesso Tortorella va due volte al tiro con pericolosità, mentre il Cesena si fa vivo in altrettante occasioni con Fernandez. All’11’ Dentini e Fernandez non trovano il gol davanti alla porta ed è decisivo il salvataggio di Moratelli che subito dopo impegna Montalti nella deviazione in angolo. Dentini e Fernandez per gli ospiti, Pires e Guina per il Lecco, vanno vicini al gol, che arriva però al 18′ grazie a una botta in diagonale dalla destra di Gardelli, servito direttamente da Montalti. Passano 20″ e Pires insacca l’1-1 di metà gara.

La ripresa vede Pulcini salvarsi al 4′ su Traversari, mentre al 6′ Pieri atterra in area Pires. Secondo giallo per lui e rigore per il Lecco. Moratelli insacca e i blucelesti sono in vantaggio. Al 9′ miracolo di Montalti su Pires, la palla carambola addosso a Fernandez e poi in rete per il 3-1. Sembra fatta, ma così non è. Dal 13′ il Cesena schiera Dentini come portiere di movimento e 3′ dopo Gardelli insacca da due passi il 3-2 servito da Pritoni. Altro minuto di gioco e Dentini sfrutta un pallone vagante al limite per battere Pulcini in uscita e riportare la sfida in parità. Il Lecco vuole vincere e ci prova con Hartingh portiere di movimento. A pochi secondi dalla fine Montalti è miracoloso su Guina, poi Fernandez spreca un contropiede e la gara finisce 3-3.

LECCO-CESENA 3-3

LECCO: Pulcini, Guina, Hartingh, Pires (1), Tortorella; Di Tomaso, Mattaboni, De Donato, Morelli, E.Moratelli (1), Panzeri, Di Conto. All. M.Moratelli.

CESENA: Montalti, Dentini (1), Gardelli (2), Fernandez, Pieri; Nerdino, Zandoli, Traversari, Botturini, Nabil, Lucchese, Pritoni. All. Guidi (Osimani squalificato).

Arbitri: Schettino di Castellammare di Stabia e Cristea di Albano Laziale.

Espulso: Pieri (C) 6’st.