CALCIO, A ZANICA ROCCO SI FRATTURA ORBITA, ZIGOMO E SENO MASCELLARE

LECCO – In seguito al trauma cranico rimediato durante i minuti di recupero della sfida contro l’AlbinoLeffe di sabato, Daniele Rocco è stato trasportato all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco negli istanti successivi la fine del match per accertamenti. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante bluceleste hanno evidenziato la frattura dell’orbita, dello zigomo e del seno mascellare.

“Daniele – riporta in una nota la società – ha trascorso la notte in ospedale, dove è rimasto sotto osservazione. Non ha mai perso conoscenza. Nelle prossime ore verranno svolte ulteriori valutazioni mediche per decidere i prossimi passi. Tutta la Calcio Lecco 1912 abbraccia Daniele e gli porge i migliori auguri per una pronta guarigione”.

