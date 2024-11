CALCIO: GIOCANO E SI DIVERTONO BAMBINI E RAGAZZI DELLA ROVINATA

LECCO – I Ragazzi 2012 Csi scendono in campo a Vendrogno, ospiti del Bellano. La Rovinata è determinata sin dai primi minuti: al 5′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Rosina insacca in solitaria il gol dello 0-1. Sulle ali dell’entusiasmo, recuperato il pallone da calcio d’inizio degli avversari e con un bel tiro rasoterra dalla trequarti di Carenini si va subito sullo 0-2. La risposta della squadra avversaria non si fa attendere e, anche per colpa di una piccola disattenzione in uscita della difesa biancorossa, i padroni di casa accorciano le distanze. La Rovinata non si perde d’animo e grazie a Matlobi, Renda e ad altri tre gol di un ottimo capitano Rosina allunga sul risultato di 1-7. Nei minuti finali l’attenzione scende drasticamente e Bellano tenta la rimonta, fissando il risultato sul 4-7. Terza vittoria stagionale per questa squadra, la prima nei tempi regolamentari, che li allontana dall’ultimo posto in classifica.

Sul campo della Polisportiva Rovinata si gioca la quinta giornata del Campionato FIGC categoria Esordienti 2013 contro il Costamasnaga, match che nel passato recente è sempre stato equilibrato e combattuto. La prestazione dei ragazzi della Rovinata prosegue nel segno di quanto si era visto nelle ultime due giornate, con un gran spirito di squadra, una intensità sempre alta e delle buone trame di gioco. Il risultato, 3-0 per i padroni di casa, è la conseguenza di una ottima prestazione globale.



Giocano il derby la Rovinata Bianca e Rovinata Rossa, le due squadre impegnate nel Girone A del campionato CSI Under 12. Le due squadre non si sono risparmiate, come succede sempre quando si tratta di disputare una sfida in famiglia, dando vita a una partita equilibrata ma ricca di emozioni e continui ribaltamenti di fronti. Il risultato finale soddisfa tutti: 7-7.

Trasferta a Lierna per i 2015 del Csi Under 10. Dopo un inizio in cui le due squadre si studiano, è Lazzarato che sblocca il risultato con una doppietta che vale lo 0-2. Nel secondo tempo ci pensa Di Palma a eguagliare il suo compagno e a regalare un altro 0-2 alla squadra. Nel terzo tempo i ragazzi hanno dato tanto e cominciano a essere stanchi, l’avversario non molla e anzi si rende pericoloso in più di una occasione. La Rovinata però mette insieme le forze e riesce a portare a casa anche il terzo tempo, grazie alle reti di Lazzarato, Gjini e Laganella. Il risultato finale non rende merito a un avversario grintoso e ben disposto in campo, che sicuramente meritava qualcosa di più.

I Pulcini 2015 ospitano a Germanedo il Monte Marenzo. Il primo tempo finisce 1-0 grazie al gol di Papola, che riesce a segnare nonostante l’ottimo gioco degli avversari. Nel secondo tempo la Rovinata vuole fare meglio: sono Di Palma, la doppietta di Abdou e ancora Papola a dimostrarlo. I padroni di casa vincono anche terzo e quarto tempo, grazie alle reti di Marieni e Castagna (doppietta anche per lui).

Davvero soddisfatto il mister che si è dichiarato in difficoltà persino nel fare i cambi.

Gli Esordienti 2012 hanno giocato in casa del San Giorgio Molteno. I ragazzi non solo entrano in campo disattenti, ma sembrano addirittura impauriti dal giro palla prolungato degli avversari, e il primo tempo si chiude sul risultato di 2-0. Il secondo tempo riprende sulla falsa riga del primo: la Rovinata rientra in campo troppo disordinata e troppo bassa e non fa nulla fa per contrastare le imbucate dei bluarancio. È ancora 2-0 per i padroni di casa. Il risultato finale vede la vittoria netta dei padroni di casa per quattro tempi a zero.