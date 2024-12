CALCIO: IL LECCO RITROVA LA VITTORIA. “MANITA” AL CALDIERO TERME

LECCO – Anticipo di Lega Pro al Rigamonti-Ceppi, dove la calcio Lecco ospita il Caldiero Terme. Lariani chiamati a ritrovare punti e fiducia, calata a picco dopo le prestazioni deludenti dell’ultimo periodo. Dall’altra parte, anche la squadra veronese è a caccia di un risultato positivo per muovere la classifica, che la vede al terz’ultimo posto.

Match vivo fin dai primi minuti di gioco, con entrambe le formazioni proiettate in avanti. Dopo una colossale occasioni di Mondini, che si mangia il gol da un metro dalla linea di porta, a sbloccare il risultato è Tordini, che al 21′ anticipa tutti di testa e porta avanti i blucelesti, trovando la prima gioia personale di questo campionato. Gli ospiti però sono in partita e, dopo un paio di tentativi velleitari, al 45′ trovano il pari: frittata di Galli, che perde palla e commette il fallo da rigore, realizzato da Feliciotto.

L’avvio della ripresa è favorevole agli ospiti, decisamente più pimpanti e pericolosi con Quaggio e Cazzadori. Ma il calcio è imprevedibile e così al 64′, al primo affondo del secondo tempo, il Lecco torna in vantaggio: cross di Kritta, Kuqi para ma fa carambolare la palla sul corpo di Sipos, il quale, nel posto giusto al momento giusto, fa 2-1.

Marras cerca di tenere vivi i suoi, ma Dalmasso chiude la saracinesca.

Nel finale, il Lecco dilaga e segna tre gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Prima Sipos mette a referto la doppietta personale battendo Kuqi in uscita. Poi Ionita e Galeandro si scambiano i ruoli: gol di testa del primo su assist del secondo per il 4-1 e viceversa per la rete della manita firmata dal numero 11 bluceleste.

Punizione fin troppo severa per il Caldiero Terme, che esce sconfitto dal Rigamonti-Ceppi con un risultato decisamente bugiardo. Ma il Lecco fa festa: tre punti d’oro e cinque reti che si spera possano rappresentare la svolta della stagione.

CALCIO LECCO – CALDIERO TERME 5-1

LECCO (3-5-2): Dalmasso; Celjak, Galli, Stanga; Lepore (dal 47′ s.t. Oliva), Ilari, Dore (dal 40′ s.t. Ceola), Ionita, Kritta; Tordini (dal 33′ s.t Galeandro), Sipos (dal 40′ s.t. Zuberek). All.: Volpe

CALDIERO TERME (4-3-3): Kuqi; Màzzolo, Molnar, Gobetti (dal 30′ s.t. Lanzi) Baldani; Gattoni, Filiciotto, Mondini (dal 24′ s.t. Florio); Marras, Quaggio (dal 38′ s.t. Zerbato), Cazzadori (dal 24′ s.t. Scappini). All.: Soave.

Arbitro: Peletti di Crema