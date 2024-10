CALCIO. LE PRIME PAROLE DI VOLPE: COME RISOLLEVARE IL LECCO

LECCO – A seguito dell’esonero di Francesco Baldini, la Calcio Lecco ha scelto l’ex allenatore dell’Entella Gennaro Volpe per ripartire, nel tentativo di migliorare lo score impietoso di quattro sconfitte in stagione.

Volpe dovrà prendere in mano una squadra che, nelle ultime uscite, è sembrata l’ombra della compagine che scendeva in campo solamente qualche mese fa in Serie B o quella che aveva trionfato nella Serie C di due stagioni fa: a lui l’arduo compito di portare in alto un Lecco sempre più distante dalla vetta.

Di seguito le prime parole del nuovo mister, che sembra già avere idee su come risollevare il destino della piazza.

LEGGI ANCHE: