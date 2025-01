CALCIO LECCO, DAL MONOPOLI ARRIVA IL CENTRALE MANUEL FERRINI

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società SS Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive di Manuel Ferrini, classe 1998, centrale di difesa, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Rimini, cresciuto nei settori giovanili di Parma e Sassuolo, con i neroverdi ha collezionato anche diverse convocazioni in Serie A. Ha fatto il suo esordio tra i professionisti in Serie C con la Sicula Leonzio nella stagione 2018/19, poi ha giocato anche con Gubbio, Renate, Vis Pesaro e ACR Messina.

Nell’estate 2023 è arrivato a Monopoli, dove in un anno e mezzo ha collezionato 41 presenze, con 1 gol all’attivo. In totale in Serie C, tra playoff, playout e Coppa Italia, ha un totale di oltre 160 gettoni.

In bluceleste indosserà il numero 16.