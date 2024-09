CALCIO, LECCO-LUMEZZANE: APPUNTAMENTO A SABATO ALLE 18:30. LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

LECCO – Nella terza giornata del gruppo A di Serie C NOW, la Lecco Calcio ospita al Rigamonti-Ceppi il Lumezzane. Appuntamento per sabato 7 settembre alle 18:30. Giorno in cui di disputa anche la Runvinata 2024 .

Ad arbitrare sarà il debuttante in C Stefano Striamo della Sezione Aia di Salerno. La squadra di mister Baldini si presenta all’appuntamento con 4 punti in classifica, mentre il Lumezzane è a quota 3.

Martedì scorso è iniziata la vendita online dei biglietti sul sito di Etes.it. La vendita fisica al Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Curva Nord, è iniziata oggi, giovedì 5 settembre alle 10. La biglietteria sarà aperta da giovedì 5 e venerdì 6 settembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, e sabato 7, giorno della partita, a partire dalle 16. I biglietti sono disponibili anche allo Shamrock Pub in via Giuseppe Parini (aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.30 all’1, il sabato e domenica dalle 12 all’01).

Parlando di viabilità, saranno le vie adiacenti allo stadio a essere interessate da alcune modifiche. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, e di via Mattei dalle 14.30 alle 22.30.