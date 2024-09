NEL WEEK END LA RUNVINATA 2024 OLTRE A LECCO-LUMEZZANE ALLO STADIO

LECCO – Sabato 7 settembre alle 16 dall’oratorio del Caleotto prenderà il via la Runvinata, tradizionale gara di corsa in montagna non competitiva organizzata nell’ambito dei festeggiamenti del Santuario della Madonna della Rovinata e patrocinata dal Comune di Lecco, mentre alle 18.30, presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, si terrà l’incontro calcistico Lecco-Lumezzane.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione podistica è istituito il divieto di transito dalle 15 alle 19.30, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, lungo tutte le strade interessate dal percorso di gara: via Rivolta, attraversamento via Besonda Inferiore, via Giusti, attraversamento via Monsignor Polvara, via Turbada, attraversamento via Tonio Da Belledo, via Santa Barbara, via Asilo Monumento (oratorio di Germanedo). I percorsi sono di 5, 8 e 14 chilometri.

Per l’incontro calcistico di Serie C delle 18, saranno le vie adiacenti allo stadio a essere interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, e di via Mattei dalle 14.30 alle 22.30.