LECCO: RADUNO E OGGI ALLENAMENTO. ARRIVA DORE DALLA CREMONESE

LECCO – È ufficialmente iniziata con il raduno di lunedì 18 allo stadio Rigamonti-Ceppi la stagione 2024/25 della Calcio Lecco 1912. Il presidente Aniello Aliberti, insieme alla dirigenza e allo staff tecnico, ha accolto in sede i ventidue i tesserati presenti. Nel frattempo, annunciato l’arrivo dalla Cremonese del centrocampista Salvatore Dore, classe 2004, con la formula del prestito.

Sassarese, cresciuto nell’Olbia, ha iniziato la stagione 2023/24 al Real Casatenovo, in Serie D, dove ha realizzato 6 gol. Trasferitosi in grigiorosso, ha disputato 11 partite nel campionato Primavera 2. Le sue prime parole dopo la firma: “Arrivo a Lecco con tanta voglia di fare bene e raggiungere gli obiettivi della squadra, sono carico, entusiasta di questa nuova esperienza e non vedo l’ora di iniziare”.

Come detto, da oggi (alle 18 al Rigamonti-Ceppi) il via agli allenamenti dei blucelesti, agli ordini del nuovo mister Francesco Baldini: le sedute allo stadio saranno a porte aperte per il pubblico e a ingresso libero in tribuna.

Gli orari sono i seguenti: martedì 16 luglio ore 18, mercoledì 17 luglio ore 9.30 >giovedì 18 luglio ore 9.30.

Di seguito infine l’elenco dei tesserati per la stagione 2024/25:

Matteo Battistini

Alessandro Bianconi

Nicolò Buso

Vedran Celjak

Giovanni Crociata

Joaquin Dalmasso

Marco Frigerio

Alessandro Galeandro

Giorgio Galli

Carlo Ilari

Corentin Louakima

Doudou Mangni

Luca Marrone

Riccardo Melgrati

Lorenzo Pinzauti

Luca Stanga

Nicolò Tondi

Mattia Tordini

Amadou Fall

Francesco Ceola

Enrico Nova

Salvatore Dore

RedSpo