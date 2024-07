METEO. CONDIZIONI STABILI, PIOGGE DEBOLI IN MONTAGNA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’area di alta pressione insiste sul Mediterraneo favorendo condizioni stabili sul nord Italia, sebbene tra martedì e mercoledì un calo del geopotenziale associato ad una saccatura sul centro Europa potrà interessare marginalmente l’arco alpino con possibili deboli piogge al più irregolari sparse in montagna. In pianura per tutto il periodo piogge assenti e cielo prevalentemente sereno, con valori massimi di temperatura in rialzo specie a metà settimana tra i 33 e 36°C in concomitanza con una ulteriore espansione anticiclonica di origine nordafricana.

Martedì 16 luglio cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso in montagna al mattino. Precipitazioni assenti in pianura, possibili locali rovesci od occasionali brevi temporali in montagna più probabili nella prima parte della giornata. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico a circa 4200 metri, in lieve risalita in serata. Venti in montagna deboli da sud.

Mercoledì 17 luglio cielo tra notte e mattino da poco a irregolarmente nuvoloso ad esclusione dei settori di bassa pianura, quindi ampie schiarite fino a sereno. Precipitazioni tra mattino e primo pomeriggio deboli locali o al più sparsi rovesci o occasionali brevi temporali sui rilievi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico a circa 4600 metri metri. Venti in montagna deboli variabili.

Giovedì 18 luglio ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti in pianura, non esclusi isolati rovesci a ciclo diurno in montagna. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Zero termico oltre 4500 metri. Venti deboli variabili.

Fonte Arpa Lombardia