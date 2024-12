CALCIO ROVINATA. PROSEGUONO LE SFIDE PER L’ATTIVITA AGONISTICA

LECCO – Gli Allievi 2009 della Polisportiva Rovinata hanno ottenuto una vittoria meritata con il Missaglia Maresso, con un risultato mai in discussione e che ha fruttato tre preziosi punti in classifica. Un successo che ha soddisfatto mister Piffaretti, per il gioco espresso dai suoi ragazzi. Nel primo tempo i padroni di casa vanno in difficoltà per la velocità della squadra avversaria, ma possono contare su una difesa sempre attenta, che non corre mai veri rischi, grazie anche al numero 1 Pedercini che si fa trovare sempre pronto. Nel secondo tempo cambio di passo della formazione di casa, con rapide manovre e profonde giocate dai centrocampisti Troka e Cattaneo. Determinante il contributo apportato dal subentrato Merolla autore di uno splendido secondo tempo. Che dire poi del duo di attacco Bianchi e Alacchi, il primo autore di una spettacolare tripletta (una rete più bella dell’altra) e il secondo protagonista con un gol da manuale in chiusura. È stata soprattutto una vittoria voluta e ottenuta dalla squadra con grande soddisfazione per l’intero gruppo. Un gruppo che sta aspettando il suo bomber Fabio Fumagalli, che con grande determinazione sta lavorando per il suo rientro.

Una domenica amara per la Rovinata Giovanissimi 2010, che sul campo del Sala Galbiate subisce una sconfitta per 4-1, al termine di una partita dalle due facce. Il primo tempo sembrava aver indirizzato l’incontro a favore della squadra ospite: con tre reti messe a segno in rapida successione. La Rovinata dava l’impressione di aver chiuso la partita. Grande protagonista della prima frazione è stato Sfinjari Jusri, autore di una tripletta spettacolare prima di abbandonare il campo per infortunio. Nonostante il vantaggio, il Sala Galbiate non è mai apparso realmente pericoloso e sembrava incapace di impensierire la difesa avversaria. Tuttavia, sul finale del primo tempo, un’ingenuità difensiva della Rovinata ha regalato ai padroni di casa un calcio di rigore trasformato, che ha portato il risultato sul 3-1.

Nella ripresa tutto è cambiato. Il Sala Galbiate, spinto dal sostegno del proprio pubblico, è entrato in campo con un atteggiamento completamente diverso. Gol dopo gol sono riusciti a colmare lo svantaggio e, negli ultimi minuti, hanno messo a segno la rete decisiva per un’incredibile rimonta. La Rovinata, stordita e incapace di reagire, ha visto svanire la vittoria e si è ritrovata con una sconfitta per 4-1 pesantissima da digerire. Questo risultato ha conseguenze importanti per la classifica: la Rovinata scivola inesorabilmente al terzo posto, perdendo terreno sulle dirette concorrenti. Ora, però, i ragazzi avranno l’opportunità di riorganizzarsi: il girone di andata si chiude qui, e la pausa rappresenta un’occasione preziosa per lavorare sugli errori e ripartire con nuovo slancio nella seconda metà della stagione. Una sconfitta che brucia, ma che deve servire da lezione per il futuro.

Doppio impegno questa settimana per i Giovanissimi 2011 che domenica perdono fuori casa contro la prima in classifica. Ospiti della Colicoderviese, i biancorossi riescono a segnare una rete nel primo tempo grazie a Iracà, che fa sperare in un risultato favorevole. Nel secondo tempo però è prevalsa la superiorità tecnica degli avversari e sono i padroni di casa ad aggiudicarsi la partita per 4-1. Decisamente diverso il risultato che la squadra riesce a portare a casa nel secondo impegno in casa contro il Calolziocorte. Sono 9 le reti di vantaggio della Rovinata, segnate da Melesi, Marello (doppietta) e dal capocannoniere Iracà che ne insacca addirittura sei. I Giovanissimi portano a casa la metà dei punti a disposizione nelle due partite, ma gli permettono comunque di restare a soli tre punti dalla terza posizione in classifica.