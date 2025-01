CALCIO ROVINATA. VINCONO GLI ALLIEVI 2008 E 2009 CON MISSAGLIA E OLGIATE

LECCO – Buona ripartenza dopo la sosta natalizia per gli Under 17–Allievi 2008 della Rovinata. Si scende in campo al Bione, sfidando il gran freddo e incontrando un avversario sulla carta molto difficile da battere. Nel primo tempo sembra proprio avere ragione la classifica, con il Missaglia Maresso che segna più volte andando a riposo in netto vantaggio. Nella ripresa però i padroni di casa decidono di crederci e di ribaltare il risultato. Sono ben 4 i gol realizzati da El Harifi, Fortunati (doppietta) e Piras, che attestano il risultato finale di 4 a 3 per la formazione biancorossa.

È iniziato con un risultato positivo il girone di ritorno per gli Allievi 2009-Under 16 della Rovinata. La partita si è giocata a Olgiate Molgora su un campo ghiacciato dalla brinata notturna, un terreno dove le giocate e gli scambi sono stati condizionati dai rimbalzi irregolari e imprevedibili del pallone. A onor del vero, pur se terminata con la vittoria dei biancorossi per 3-4, è stata una delle partite più brutte giocate dagli Under 16 fino a questo momento. Le condizioni del campo hanno contribuito alle occasioni sbagliate che sono state veramente numerose. È stata una vittoria dei singoli calciatori, con doppietta di Alacchi, gol di Brusadelli e una rete segnata negli ultimi minuti dal difensore di fascia Anghileri, nel pressing finale.