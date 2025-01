CALCIO: 11° TORNEO PETRALLI PER I PULCINI 2014. VINCE LA FUTURA ’96

LECCO – È iniziato nel rione lecchese di Germanedo il Torneo Memorial Petralli esempio nella vita e nello sport, un evento calcistico organizzato dalla Polisportiva Rovinata in memoria di Fabrizio Petralli, dirigente e allenatore molto amato nella comunità sportiva locale. Il torneo coinvolge diverse categorie di giovani calciatori, dai Pulcini agli Esordienti. La manifestazione è un’occasione per celebrare lo spirito sportivo e l’eredità di Petralli, che ha dedicato la sua vita a educare e allenare i ragazzi attraverso il calcio. Le squadre partecipanti competono con entusiasmo e sportività, rendendo l’evento un momento di grande passione e coinvolgimento per tutti i presenti.

A inaugurare il Torneo 2025 il quadrangolare con in campo Rovinata, Eupilio, Foppenico e Futura 96. Dopo i gironi di qualificazione, la classifica parziale ha decretato Futura e Foppenico in finale per il primo e il secondo posto, mentre le altre due società hanno giocato il terzo e quarto.

Al termine di due partite combattutissime la classifica finale è stata la seguente: Futura 96, Foppenico, Eupilio e Rovinata.