CALCIO SALA GALBIATE. IMPEGNO E DIVERTIMENTO NEL FREDDO FINE SETTIMANA

GALBIATE – Partecipazione di rilievo dei Pulcini 2015 Rossi al quadrangolare di alto livello Lombardia 1 con le formazioni Lombardia 1, Riozzese e Rozzano. Il torneo è una competizione calcistica che coinvolge squadre dilettantistiche della regione Lombardia, parte integrante del panorama calcistico regionale offre un’opportunità per i club di mettersi in mostra e competere ad alto livello.



Amichevole a Mandello dei Pulcini 2015 Verdi del Sala Galbiate con la locale Academy Mandello Calcio Milan. Le due squadre hanno disputato un’ottima gara su quattro tempi, giocando un buon calcio e realizzando tante reti che hanno fatto divertire il pubblico di genitori e amici.

Sabato al Centro Sportivo di Sala al Barro due partite in successione della categoria Primi Calci 2017. Nella prima gara il Sala Galbiate ha incontrato il Foppenico, nella seconda il Rovagnate. I giovani calciatori nonostante il freddo hanno interpretato due belle partite all’insegna del divertimento, della sportività e del bel gioco.

Nel pomeriggio soleggiato ma freddo di domenica gli Esordienti 2013 del Sala Galbiate hanno incontrato in casa i coetanei dell’OSGB Merate, una squadra ben messa in campo che ha messo in difficoltà i galbiatesi.