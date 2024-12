CHIUSO: VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL BEATO SERAFINO E CONCERTO DI NATALE

CHIUSO – La parrocchia di Chiuso, in collaborazione con l’associazione Amici del Beato Serafino Morazzone e l’associazione di musica e cultura Mikrokosmos di Lecco, propone nell’ambito del progetto “Circondati dalla bellezza” promosso dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario, una visita guidata al museo del Beato Serafino e un concerto di Natale aperto a tutti: adulti, famiglie e bambini. Appuntamento a sabato 21 dicembre.

Il pomeriggio verrà aperto alle 15:15 da una visita guidata al museo del Beato Serafino. Le guide dell’associazione Amici del Beato Serafino accompagneranno i visitatori nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, al piano terra dell’edificio abitato per 49 anni da don Serafino Morazzone (1747-1822). L’edificio, oggi museo, accoglie al suo interno testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi rapporti con Alessandro Manzoni e della venerazione successiva di questa esemplare figura di sacerdote ambrosiano.

Alle 15:45, nell’attigua chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta di Chiuso, si terrà il concerto “Colonne sonore per grandi e piccini in omaggio al Natale” per oboe, corno e pianoforte dell’ensemble Calliope. Il programma del concerto includerà brani di Morricone, Piovani, Williams, colonne sonore da film Disney e temi tradizionali natalizi.

L’ensemble Calliope nasce nel 2000 come trio strumentale, con l’intento di valorizzare il repertorio originale per oboe, corno e pianoforte del periodo romantico. Grazie alla collaborazione con compositori del XX° secolo, il trio allarga poi i suoi orizzonti includendo nei propri programmi pregevoli trascrizioni di significativi autori del Novecento. I componenti dell’ensemble, Gian Marco Solarolo, oboe, Alfredo Pedretti, corno e Cristina Monti, pianoforte, dopo i relativi diplomi presso i Conservatori di Milano e di Torino, hanno frequentato corsi di perfezionamento a Fiesole, ai Wienermeisterkurs, all’Accademia Perosi di Biella, al Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles e presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.

I componenti dell’ensemble da anni svolgono intensa attività artistica in tutta Italia e all’estero, collaborando anche con formazioni orchestrali quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Teatro “La Fenice”, l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, l’Orchestra Sinfonica della RAI, I Pomeriggi di Milano, l’Orchestra Stabile di Bergamo e di Como, Milano Classica, Musica Rara, l’Orchestra della Svizzera Italiana, il Tactus Ensemble, l’Ottetto Classico di Milano e altre. È stato recensito nel 2014 da Radio 3 nella trasmissione “Primo Movimento” e da Radio Classica il CD del trio Calliope “Un soffio di Romanticismo” dedicato a musiche di Mendelssohn e Reinecke.

Il momento è a cura di Mikrokosmos, Associazione di Promozione Sociale fondata a Lecco nel 1992, nata per volontà di un gruppo di musicisti che, con entusiasmo e passione, desiderano diffondere la cultura musicale nel proprio territorio creando spazi di condivisione e scambio tra musicisti e pubblico, in contesti formali e non, cornici artistiche o naturali nelle quali il pubblico possa godere della bellezza dei luoghi e dei suoni.

“Circondati dalla bellezza” è un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale del circondario lecchese, della Cooperativa Eliante, dell’associazione Culturale Madonna del Rosario ODV Onlus e dell’associazione APS Luce Nascosta, vincitore del bando per la valorizzazione dei siti culturali del territorio promosso da Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus in collaborazione con Lario Reti Holding.