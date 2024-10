CALCIO SERIE C. LEPORE ILLUDE IL LECCO, MA A BUSTO FINISCE 2-1 (IN DIECI)

BUSTO ARSIZIO – Trasferta insidiosa a Busto per i blucelesti, ricchi di assenze e con pochi rientri in rosa – uno di questi, il mitico Lepore, autore del gol che sblocca il risultato nel primo tempo. Billong non c’è per il problema con il transfer spiegato già ieri da mister Baldini.

331 i tifosi ospiti giunti da Lecco e presenti oggi allo stadio ‘Speroni’.

Si diceva di Franco Lepore: suo il rigore che al 15′ porta avanti il Lecco. Fallo su Sipos e l’esperto di calci piazzati si conferma preciso: 1-0.

Al 28′, giallo stagionale numero 5 per Galli, che sarà dunque squalificato per la prossima partita con la Pergolettese. A tre minuti dall’intervallo, prima Gunduz impegna Rovida in corner, poi sugli sviluppi Kritta la mette fuori di pochissimo.

Nella ripresa, prima un’occasione a testa quindi il pareggio al decimo ad opera di Beretta (ex di turno), in mischia. Si poteva fare di più e di meglio.

Al 22′ l’episodio decisivo per la partita, il secondo giallo a Galeandro (dubbio quello nel primo tempo) che porta all’espulsione: Pro Patria in 11 contro 10.

E come spesso capita, in superiorità numerica arriva la svolta grazie alle rete di Somma – un po’ troppo “easy” la sua entrata da destra al 27′ della ripresa con conseguente gol del vantaggio: 2-1.

4 minuti di recupero, purtroppo inutili, e matura la seconda sconfitta di fila per il team di Baldini.

RedSpo



PRO PATRIA-LECCO 2-1

Primo tempo 0-1

PRO PATRIA (352): Rovida; Bashi, Cavalli, Sassaro; Somma, Ferri, Mehic (35′ s.t. Citterio), Nicco, Piran; Beretta, Terrani (21′ s.t. Pitou).

A disposizione Fratelli, Reggiori, Curatolo, Palazzi, Alcibiade, Frattini, Ferrario, Miculi.

All.: Colombo

LECCO (4231) Dalmasso; Lepore, Celjak, Battistini, Kritta; Galli (37′ s.t. DiGesù), Ilari; Galeandro, Gunduz (20′ s.t. Tordini), Beghetto (20′ s.t. Rocco); Sipos (25′ s.t. Louakima)

A disposizione Fall, Dore, Stanga, Ceola, Frigerio, Mendoza.

All. Baldini



MARCATORI Lepore (LC) rig. 15′ pt, Beretta (PP) 10′ st, Somma (PP) 27′ st

ARBITRO sig. Angelillo della sez. AIA di Nola