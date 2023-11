CALOLZIO: LAVORI IN VIALE DE GASPERI E VIA MAZZINI, VIABILITÀ A SENSO UNICO ALTERNATO

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 20 novembre, verranno eseguiti lavori di rifacimento del manto stradale su alcuni tratti interessanti viale de Gasperi e via Mazzini.

I lavori saranno realizzati dalle 8:30 alle 17 e la circolazione veicolare verrà comunque garantita mediante l’istituzione di senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianti semaforici temporanei.

Si precisa inoltre che, durante l’esecuzione dei lavori la via Fabbricone verrà chiusa ed il traffico veicolare sarà deviato su Via Stoppani e Via dei Sassi.

In caso di maltempo o di imprevisti, le operazioni di asfaltatura verranno eseguite o proseguite nei giorni successivi.