CALOLZIOCORTE: DOMENICA APPUNTAMENTO CON LA “FESTA DEL DONATORE AVIS”

CALOLZIOCORTE – Domenica 20 ottobre si terrà la tradizionale ‘Festa del donatore’ della Comunale AVIS di Calolziocorte, che quest’anno festeggia il 59esimo anniversario dalla sua fondazione.

Il programma prevede per la giornata di domenica 20 ottobre, la celebrazione della Santa Messa e la premiazione degli avisini che hanno raggiunto importanti traguardi (il numero delle donazioni è conteggiato al 30 giugno e saranno premiati in presenza gli avisini che hanno superato le 50 donazioni, gli altri hanno ricevuto il diploma di benemerenza a casa, mentre la spilla sarà possibile ritirarla in sede). Il tutto sarà preceduto dalla benedizione al Cimitero Maggiore di Calolziocorte dell’opera d’arte al monumento AVIS, con ritrovo alle 8:45 nel piazzale del cimitero.

La location della ricorrenza proseguirà poi presso il Santuario Santa Maria del Lavello, con la Santa Messa delle 9:30 e a seguire le premiazioni che si terranno presso la Sala delle Conferenze del Monastero, alle quali seguirà il rinfresco per tutti. Quest’anno i premiati saranno complessivamente 59. Una particolare attenzione quest’anno verrà prestata a cinque super donatori che hanno raggiunto oltre 150 donazioni.

Invitati alla 59esima Festa del Donatore saranno, oltre ai soci donatori e simpatizzanti, le autorità locali, le consorelle e le associazioni della città. Infine, un importante appuntamento per tutti si terrà sabato 26 ottobre con lo spettacolo teatrale ‘La Locandiera’, proposto dalla Compagnia di teatro ‘La Sarabanda’ di Olgiate Molgora, messa in scena presso il Cinema Auditorium di Calolziocorte, piazza Arcipresbiterale 3. L’ingresso è libero. Uno spettacolo teatrale che rientra nell’iniziativa ‘Festeggiano Insieme Ottobre 2024’, in collaborazione con il Gruppo AIDO di Calolziocorte.