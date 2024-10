BANDO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI”, FINANZIATO IL PROGETTO LECCHESE

LECCO – Il progetto lecchese “Rumore! Frequenze di innovazione” si aggiudica il finanziamento di 60.000 euro (su di un budget previsto complessivo di 85.900 euro) stanziato dal bando “La Lombardia è dei Giovani 2024” promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia.

La rete progettuale guidata dall’Ambito Territoriale di Lecco attraverso il Comune di Lecco, vede la partecipazione dei Comuni di Ello e Valgreghentino, dell’impresa sociale Girasole, della cooperativa sociale Sineresi, del consorzio Consolida, dell’associazione Horus Club e di Save the Lake Ets.

Il progetto prevede interventi finalizzati al benessere psicologico e al supporto delle scelte formative e professionali dei giovani, azioni di potenziamento e promozione di una serie di spazi di aggregazione per i giovani, la cura dell’ambiente, l’ingaggio di un’associazione giovanile per ogni polo territoriale sub Ambito (5 in totale) e la creazione di una rete integrata di servizi e opportunità, attraverso il potenziamento delle collaborazioni tra i vari progetti giovanili della provincia di Lecco.

Così l’assessora alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Anche quest’anno, per la quinta edizione consecutiva, le progettualità proposte insieme al nostro Informagiovani hanno ottenuto il massimo finanziamento messo a disposizione da Regione Lombardia a sostegno delle politiche giovanili. Si tratta di progetti proposti in rete con altre realtà del territorio, molte delle quali associazioni giovanili che ormai da qualche anno lavorano con noi. Come avevamo annunciato rafforzeremo le azioni dedicate al benessere dei giovani, all’orientamento formativo e lavorativo costante con supporti dedicati ai ragazzi e alle famiglie per accompagnarli nei momenti di scelta e a proposte di educazione digitale, un tema che chiede sempre maggior presidio per lavorare insieme nell’affrontare le fragilità che emergono e che chiedono risposte costantemente aggiornate. Ringrazio il team di Informagiovani che dimostra come sempre di essere pronto a recepire riflessioni e stimoli che in questi anni lo hanno portato ad affermarsi come punto di riferimento autorevole su tutto il territorio. Siamo già al lavoro per partecipare ad altri due bandi di prossima uscita che andranno ad integrare ulteriormente le proposte offerte ai giovani”.

“Il progetto vuole dare voce ai giovani e punta a creare un ambiente favorevole alla loro crescita personale e professionale, oltre che a sostenerli nella costruzione del proprio progetto di vita personale e professionale, valorizzando e potenziando le reti di servizi presenti sul territorio e sviluppando nuove opportunità – aggiunge Sabina Panzeri, presidente dell’Ambito Territoriale di Lecco-. Inoltre, sono essenziali la creazione e il potenziamento di spazi di aggregazione giovanile che offrano opportunità di socializzazione e supporto emotivo. un’attenzione specifica viene dedicata al tema del benessere e delle emozioni. L’obiettivo è attivare operativamente azioni che siano in grado di educare alle emozioni, con un’attenzione particolare a creare spazi per lo sviluppo delle competenze personali e sociali”.