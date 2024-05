CANI, RACCONTI DA CAPO VERDE: LE STORIE DI MEL, ROCCO, STICH E CLIFFORD

SANTA MARIA (CAPO VERDE) – Prosegue a gonfie vele la nostra “rubrica a distanza” direttamente da Capo Verde, un arcipelago africano da cui la lecchese Carola ci racconta le sue esperienze e quelle dei cani ospiti al rifugio OSPA. Oggi vi parliamo di due coppie di fratelli, anch’essi in cerca di un futuro migliore in Europa.

Innanzitutto spazio alla cagnolina Mel e al suo fratellino Rocco, di tre anni e mezzo. “Sono arrivati al rifugio ancora da cuccioli con la loro mamma, abbandonati in un secchio fuori dalla porta – racconta Carola -. Tutti gli altri cuccioli sono già stati adottati e rimangono così solo la dolce Mel e il simpaticissimo Rocco. Mel è un po’ più piccola del fratello che, invece, ha qualche kilo di troppo. Anche se non si assomigliano esteticamente, di sicuro rimangono due cuccioli dal carattere estremamente dolce ed espansivo, perfettamente pronti per una nuova famiglia”.

Vi presentiamo poi i bellissimi fratelli Stich e Clifford (in copertina con Carola), due maschietti di taglia medio-grande dal manto bianco con qualche sfumatura marroncina. “Questi due pelosetti sono nati a giugno del 2021 in una bella cucciolata di cui purtroppo sono sopravvissuti solo tre cagnolini. Stich e Clifford sono arrivati al rifugio poco dopo e hanno avuto una seconda possibilità. Sono un po’ timidi, molto giocherelloni e vanno d’accordo con cani maschi e femmine. Sicuramente a conquistare è la loro dolcezza infinita e quegli occhioni meravigliosi”.

Tutti i cani in attesa di adozione sono sterilizzati, vaccinati e perfettamente pronti per viaggiare in tutto il mondo. Le loro schede e quelle di molti altri cuccioli possono essere trovate sul sito del centro, dove è possibile sostenere il loro benessere anche tramite donazioni. OSPA è super attivo anche sui social con le pagine Facebook e Instagram.

Nei prossimi giorni approfondiremo altre storie. Nel frattempo, se siete interessati all’adozione o vorreste qualche informazione in più non esitate a contattare Carola per mail all’indirizzo carola.alde@gmail.com o su whatsapp al numero +39 3343952702.