CANTIERE MOBILE SUL PONTE DELLA 36: LECCO VA IN TILT COMPLETO

LECCO – In atto sul ponte della SS36 poco prima del tunnel del Monte Barro in direzione Milano un ‘cantiere mobile’ per lavori di manutenzione. Conseguenze accettabili in giornata, delirio totale nell’ora di punta – ovvero quella del rientro a casa dal lavoro.

Come evidenziato dalla mappa in copertina, non c’è una zona della città che non sia bloccata, la circolazione a passo d’uomo è una speranza e i ritardi si accumulano. La Polizia Stradale è informata e sta cercando di intervenire con alcune pattuglie, ma la frittata è fatta. E per una volta, senza che ci sia un incidente di mezzo (almeno quello…),

Non una novità, per Lecco, bensì l’ennesima conferma della fragilità di un sistema viabilistico difficile – e di scelte quantomeno opinabili in termini di orari e localizzazioni dei lavori stradali.

RedLC