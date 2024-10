CASCINA DON GUANELLA: INCENDIO DOLOSO “PER UNA VENDETTA D’AMORE”

VALMADRERA – Lunedì sera è stato appiccato un incendio doloso alla Cascina don Guanella, che ha causato gravi danni alla serra bruciando tutto il raccolto di granoturco. Si tratterebbe della vendetta di un uomo nei confronti della ex che però non abita più lì.

Don Agostino Frasson è il direttore dell’Istituto don Guanella di Lecco che, a Valmadrera, gestisce in piazza Rossè un rinomato progetto di agricoltura sociale. A lui sono arrivate dalla comunità tante attestazioni di solidarietà dopo l’incendio. A indagare su quanto accaduto è la Compagnia dei carabinieri di Lecco e il colpevole sarebbe già stato individuato.

L’uomo, forse in stato di alterazione, avrebbe appiccato il fuoco in cascina per vendicarsi di una donna con cui i rapporti personali e soprattutto sentimentali si erano interrotti in modo brusco. La donna, in passato, era stata ospite della Don Guanella, ma lunedì sera non c’era. Il vero danno, oltre a una carriola data alle fiamme, è la perdita del raccolto di granoturco di quest’anno, già sgranato e riposto nei sacchi, e pronto da macinare.

A dare l’allarme lunedì sono stati i residenti nelle vicinanze, che hanno notato le fiamme alzarsi. Sul posto quindi sono arrivati i referenti dell’Istituto e i vigili del fuoco. I carabinieri hanno successivamente acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza, con il piromane immortalato mentre camminava in precario equilibrio e barcollando.

