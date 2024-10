CALCIO LECCO ALTA. PER I PICCOLI GIOCATORI MATTINATA A SAN GIOVANNI

LECCO – Nonostante la pioggia, i bambini della Lecco Alta allenati da Marco Dell’Orto e Mauro Invenizzi hanno giocato in simultanea due partite su due campi contro i coetanei dell’Academy Val San Martino. I nati negli anni 2018, 2019 e 2020 di Lecco e Vercurago hanno dato vita a quattro tempi della durata di 10′, in cui hanno potuto far vedere le loro abilità apprese nelle sedute di allenamento.

Per le due società è importante che i bambini abbiano l’opportunità di divertirsi e di imparare in un contesto che rispetti le loro capacità individuali con formazione tecnica adeguata e un progetto educativo-sportivo che coinvolga attivamente i giovanissimi e le loro famiglie.